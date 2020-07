Mehr Druck

In der Verfassung heißt es klipp und klar: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“. Dass die Bundesregierung jetzt eine umfängliche „Gleichstellungsstrategie“ formuliert hat, mutet daher zunächst einmal etwas seltsam an. Schließlich ist das Grundgesetz bereits seit über 70 Jahren in Kraft. Doch Anspruch und Wirklichkeit sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Deshalb handelt die Regierung

...