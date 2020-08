Nord- und Ostseestrände werden wegen Überfüllung gesperrt, in den Bergen steht man auf dem Weg zum Gipfel Schlange und ausgerechnet die Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, ist von der Bundesregierung nun auch zur „No-go-Area“ erklärt worden. Dazu noch die notwendigen Einschränkungen und Regeln. Bei vielen Reisenden wird womöglich mehr Frust als Lust vom Corona-Urlaub 2020 bleiben. Aber mal ehrlich – etwas anderes ist doch nicht zu erwarten gewesen.

Wohl dem, der es sich daheim schöngemacht hat. Der muss sich jetzt nicht mit Fragen von Zwangstests, deren Kosten, von frühzeitiger Rückkehr und anschließender Quarantäne herumplagen. Es ist nun mal so: Sommer, Sonne, Leichtigkeit, wenn Menschen zusammenkommen, sind sie ausgelassener. Der Blick in die Innenstädte, in die Parks und vor die Kneipen untermauert dies. Gefühlt ist das Schlimmste ja überstanden gewesen. Aber so ist es leider nicht.

Corona wird erst dann besiegt sein, wenn es einen Impfstoff gibt. Und das kann noch dauern. Durch das Ende der Ferienzeit steigen die Infektionszahlen auch wieder rapide an. Das war zu erwarten, manch einer spricht von der zweiten Welle. Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen Touristen auf Mallorca und denen, die in den deutschen Ferienregionen ihre Zeit verbracht haben – überall kann man sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht halten oder diese missachten. Überall besteht Infektionsgefahr, wenn man fahrlässig oder nachlässig ist.

Insofern ist die Debatte darüber, wer künftig die Kosten für die Tests trägt, wenn jemand aus einem Risikogebiet kommt, absurd. Zumal es nicht um den Einzelnen geht, sondern um den Schutz der anderen und damit der Allgemeinheit vor dem Virus. Wie bei den meisten Anti-Corona-Regeln. Im Falle Mallorca kommt hinzu, dass die 30 000 deutschen Urlauber schon auf der Insel gewesen sind, als die Bundesregierung Spanien und die Balearen zum Risikogebiet erklärt hat.

Vor Wochen hieß es von politischer Seite, Urlaub auf Mallorca sei wieder möglich, das nütze auch den vom Tourismus so abhängigen Mallorquinern, was stimmte. Deswegen sollten die Tests wie von Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt kostenfrei bleiben. Wichtig ist etwas anderes: Pannen wie in Bayern, wo nicht jeder positiv Getestete sein Ergebnis zeitnah erfahren hat, oder wie an manchen Flughäfen Rückkehrer ungetestet nach Hause spazieren konnten, dürfen sich nicht wiederholen. Das hat mehr mit behördlichem Versagen zu tun als mit dem Leichtsinn von Reisenden. Es bleibt zu hoffen, dass 2021 nicht wieder ein Corona-Urlaubsjahr wird.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020