Mehr Kreativität

Erfahrene Tarifstrategen erinnern sich noch an die vorgezogenen Verhandlungen in der Metallindustrie vor genau zehn Jahren. Nach der tiefen Rezession in der Folge der Finanzkrise war die IG Metall ohne Vorbedingungen in die Gespräche gegangen mit dem Ziel, möglichst viele Jobs durch das Konjunkturtal zu bringen. Das Experiment ist damals gelungen unter tatkräftiger Mithilfe des Staates, der den Unternehmen mit einer großzügigen Kurzarbeitergeldregelung für Beschäftigte ohne Arbeit half. So etwas schwebt manchem in der Branche jetzt wieder vor. Die Blicke richten sich auf die Automobilindustrie mit ihren riesigen Herausforderungen durch Digitalisierung, Elektroantrieb und autonomes Fahren. Aber die Situation ist nicht zu vergleichen mit 2009. Mercedes-Benz zum Beispiel hat letztes Jahr so viel Autos verkauft wie nie zuvor. Dass der Gewinn eingebrochen ist, hat vor allem mit den eigenen Fehlern beim Diesel zu tun.

Trotzdem ist der Versuch, die ausgetretenen Wege der Tarifpolitik zu verlassen, sinnvoll. Auch wenn die Transformation nicht über Nacht kommt, stehen viele Unternehmen vor existenziellen Umstrukturierungen. Dafür sind nach Jahren mit hohen Reallohnzuwächsen neue Wege notwendig. Einfach wird das nicht, weil die Erwartungen auf beiden Seiten hoch sind. Bisher ist der wirtschaftliche Druck nicht hoch genug, um ohne Vorbedingungen kreative Lösungen zu suchen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020