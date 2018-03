Anzeige

Um es ganz klar zu sagen: Ein Logistik-Konzept für die Innenstadt ist längst überfällig. Nicht erst seit der Debatte um Dieselfahrverbote musste die Notwendigkeit einer umweltverträglichen Lösung jedem einsichtig sein, der sich schon mal an einem ganz normalen Werktag durch die Innenstadt und im Besonderen durch die Fußgängerzone bewegt hat. Der Lieferverkehr hat sie fast ganztägig fest im Griff, und man braucht nicht viel Fantasie dafür, sich auszumalen, was denn da aus den Auspuffen in die Luft geblasen wird.

Doch nicht nur deshalb ist der Vorstoß von CDU und Grünen nur zu begrüßen. Setzte man die Kernpunkte zügig um, könnten einerseits die Schadstoffe messbar reduziert werden. Zum anderen würde man den Mannheimern und den auswärtigen Besucher endlich wieder eine Fußgängerzone zurückgeben, die diesen Namen auch verdient. Und mit ihr mehr Lebensqualität in der Innenstadt. Also: Nicht länger abwarten – zupacken! Anderswo geht es doch auch.