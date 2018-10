Die Start-up-Szene in der Region ist weitgehend zufrieden – das ist eine tolle Nachricht. Eine andere Erkenntnis aus der PwC-Studie über Existenzgründungen stimmt allerdings nachdenklich: Nach wie vor finanzieren sich Jungunternehmer – sowohl in der Region als auch bundesweit – nur relativ selten über Risikokapital. Also über Geld, das etablierte Unternehmen oder Beteiligungsgesellschaften in vielversprechende Neugründungen investieren, weil sie an deren Idee glauben und ihr eine Chance geben wollen.

Im internationalen Wettbewerb droht Deutschland damit ins Hintertreffen zu geraten: Anderswo auf der Welt, vor allem in den USA, hat die Finanzierung von Start-ups durch risikobereite Investoren eine starke Tradition. Auch für gewagte Ideen, die durchaus scheitern können, finden sich dort viel leichter Geldgeber als bei uns. Entsprechend größer ist dort auch die Chance, dass aussichtsreiche Innovationen tatsächlich realisiert und auf den Markt gebracht werden können.

Deutschland muss hier deshalb dringend gegensteuern – und die Risikokapital-Kultur stärken. Alles andere können wir uns als Land, das über keine nennenswerten Rohstoffe verfügt und seine Wirtschaftskraft deshalb umso mehr auf Wissen, Technologievorsprung und Erfindergeist stützen muss, auf Dauer nicht leisten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018