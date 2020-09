Mehr Mut zur Form

„Diese Stadt muss schöner werden“, schrieb einst die Soziologin Martina Löw den Mannheimern ins Stammbuch. Mehr als den Kampf der Kulturen, so fand sie heraus, fürchten junge Menschen hässliche, gesichtslose Orte, ohne Grün und mit viel Verkehr. Kultur sei eben auch Baukultur. Und die müsse ausgebaut und gepflegt werden. Wie wahr! Und doch wie schwer zu beachten. Denn: Bauen ist mehr als eine Frage des persönlichen Geschmacks. Neben dem äußeren Erscheinungsbild sind Nutzwert, Nachhaltigkeit, die Wirtschaftlichkeit sowie die Einbindung in das städtische Umfeld bedeutsam.

Dies noch stärker in den Blick zu nehmen und damit die Baukultur zu fördern, hat sich Mannheim vor zehn Jahren zu Recht auf die Fahne geschrieben. Gemeinschaftliches Wohnen, offene (Stadt)Räume für verschiedenste Nutzungen, Altes und Vergangenes in neuem Kontext (Konversion), nachhaltiges Bauen im Bestand – all dies waren und sind schließlich Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Aktuell kommt noch die Krise in den Innenstädten, der drohende Leerstand bei Läden und Büros, hinzu.

Um Qualität zu sichern, hat Mannheim seither einiges getan: das Baukompetenzzentrum eingerichtet, den Gestaltungsbeirat gegründet, einen Bodenfonds geschaffen. Dazu kamen immer mehr Wettbewerbsverfahren, Gestaltungssatzungen, die Beratung von Bauherren oder die Entwicklung von Klimaschutz- und Energiekonzepten. Alles gut. Dennoch fehlte es mitunter an Mut, wirklich prekäre Fragen offen zu diskutieren. Manches erschien von vornherein alternativlos. Und auch das Baukompetenzzentrum gibt es so nicht mehr. Ein Verlust.

Häufig interessieren sich Bauherren nur für die billigste Lösung, wollen vom Mehrwert für die Stadt nichts wissen. Das zu verhindern, bleibt Aufgabe des Gestaltungsbeirats – wie das Bewusstsein für gute Architektur zu schärfen. Wer Baukultur will, muss einen offenen Diskurs über Fragen der Stadtgestaltung anzetteln, sorgfältig Herausforderungen angehen, sich um Lösungen kümmern. Jetzt, in Zeiten der Pandemie, erst recht. Denn nur auf diesem Wege wird die Stadt auch künftig Anziehungskraft entfalten.

