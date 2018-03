Mehr nötig als nur Asphalt

Anzeige

Es ist schön, dass sich die Politik des Themas annimmt: Schließlich ist das Gelände seit langem schon zu einem Autohof-Ersatz verkommen – was vor Ort stets beklagt wird. Öffentlichkeitswirksam zuletzt 2015. Getan hat sich nichts. Und so fällt es auch diesmal schwer, zu glauben, dass sich an dieser Misere irgendetwas ändern könnte, solange im Norden oder Süden der Stadt keine Abstellfläche eingerichtet wird (zumal die US-Army das Gelände des Militärflugplatzes weiter nutzt).

Dabei hat sich das Messe-Geschäft laut Schaustellerverband verbessert. Die Besucherzahlen sind gut, das Interesse ist da. Deshalb ist es richtig, dass die Stadt an dem eingeführten Standort festhält. Klar ist aber auch, dass sich an der Situation dringend etwas ändern muss. Laut aktueller Berechnungen der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften wird der Lkw-Verkehr bis 2020 um 34 Prozent zunehmen, insbesondere in den Wachstumsregionen, zu denen Mannheim gehört. Mit einer neuen Asphaltdecke ist es also nicht getan. Die Stadt muss eine Antwort darauf finden, dass Lkw auf den überfüllten Autobahnparkplätzen nicht unterkommen und daher weiter in die Städte ausweichen werden.