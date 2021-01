Mehr Optimismus

Ja, die Pandemie stresst. Uns alle. Es gibt im Grunde keinen Lebensbereich mehr, der nicht von diesem vermaledeiten Corona-Virus bestimmt und beherrscht wird. Es zwingt uns dazu, unseren Alltag neu zu organisieren, auf viele Freiheiten zu verzichten und unsere Pläne über den Haufen zu werfen. Das löst Wut, Trauer, Angst und Not aus. Da ist nur allzu verständlich, dass derzeit viele Debatten schnell emotional geführt werden, ob im Privaten oder in der Politik.

Dennoch wäre es gut, die Situation mit mehr Nüchternheit, vielleicht sogar mit einer Portion Optimismus anzugehen. Denn es gibt endlich eine Waffe, um das Virus zu besiegen: die Impfung. Zwei Präparate sind in der EU schon zugelassen und werden bereits verabreicht – auch in Deutschland. Ein dritter Impfstoff dürfte bald folgen. Bis jetzt haben hierzulande 750 000 Menschen eine Impfung erhalten.

Gewiss, es war vielerorts ein holpriger Impfstart mit etlichen organisatorischen Pannen, die für zusätzlichen Unmut gesorgt haben. Auch die Aussichten, dass der aktuelle Lockdown in Deutschland wegen hoher Infektionszahlen deutlich länger dauern dürfte als bis Ende Januar und sich nun womöglich auch noch eine viel ansteckendere Mutation des Coronavirus’ bei uns ausbreiten könnte, stellt unsere Selbstbeherrschung auf eine harte Probe.

Trotzdem sollten wir uns stärker klarmachen: Mit dem Beginn der Impfungen in Deutschland, Europa und weltweit ist die Tür aufgestoßen in eine Nach-Corona-Zeit, in der wir das dunkle Kapitel der Pandemie endlich hinter uns lassen können. Wir erhalten Freiheiten zurück, die wir derzeit eingebüßt haben. Dazu zählt irgendwann auch wieder das Reisen, eine der größten Leidenschaften der Deutschen. Wer geimpft ist, kann ohne Angst vor einer Covid-19-Erkrankung in den Urlaub fahren und ist damit im Vorteil. Ein EU-weit gültiges Zertifikat für Geimpfte, wie es die griechische Regierung nun für Reisen in andere europäische Staaten vorschlägt, würde diesen Vorteil schwarz auf weiß bescheinigen.

Auch hier wären weniger Emotion und mehr Nüchternheit angezeigt. Denn wer sich impft, schützt sich vor allem selbst und entgeht damit der Corona-Gefahr. Unklar ist für den Moment, ob Geimpfte den Erreger nach wie vor weitergeben können, auch wenn sie selbst nicht an Covid-19 erkranken. Das macht den Aufenthalt an der Hotelbar oder am Pool für Nichtgeimpfte weiterhin zum Risiko.

Dafür könnte es für sie aber ein zusätzlicher Anreiz sein, sich für den Piks in den Oberarm zu entscheiden, sobald genügend Dosen verfügbar sind. Denn je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger erkranken. Genau das sollte die Politik stärker herausstellen. Dagegen verstärken Debatten über eine Impfpflicht oder wiederholte Drohungen mit noch härteren Lockdown-Maßnahmen den Frust in der Bevölkerung.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021