Anzeige

Unfälle passieren eben“, denkt man. Diese alltägliche, auch tragische Gelassenheit hat ihre Berechtigung. Was das Verhalten der Internetkonzerne betrifft, ist sie unangemessen. Die Politik muss anders als bisher darauf reagieren, was Unternehmen wie Facebook und Uber sich immer wieder leisten. Wir brauchen eine effektive Regulierung, vor allem aber eine europäische Industriepolitik.

50 Millionen Nutzerkonten oder mehr – so viele persönliche Datensätze bei Facebook soll die Firma Cambridge Analytica ohne Einverständnis der Kunden ausgewertet haben, um die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zu unterstützen. Ein computergesteuertes Fahrzeug der Firma Uber tötete eine Radfahrerin. Das waren zwei erstaunliche Wirtschaftsnachrichten der vergangenen Woche. Beide verweisen auf ähnliche Missstände.

Facebook und Uber gehören zu den einflussreichen Konzernen weltweit. Das soziale Netzwerk hat in vielen Staaten bereits eine monopolistische Stellung erobert, der Mobilitätsanbieter Uber will das ebenfalls schaffen. Große Segmente der Daten- und Internetökonomie werden aus den USA gesteuert. Das Datenleck bei Facebook und der Uber-Unfall zeigen außerdem einen laxen Umgang mit technischen Risiken, der in den USA weltanschaulich, politisch und juristisch üblich ist. Die unausgereiften Computerautos sind – anders als hier – in großflächigen Tests auf den Straßen unterwegs. Auch mit dem Schutz persönlicher Daten nimmt man es in den USA nicht so genau. Deshalb ist es erstens nötig, besser zu regulieren, was die US-Konzerne in Europa tun. In mancher Hinsicht passiert zwar schon etwas. So tritt demnächst die neue europäische Datenschutzverordnung in Kraft. Wie die Datenkonzerne allerdings mit ihren Programmen die Öffentlichkeit beeinflussen, ist weitgehend unerforscht.