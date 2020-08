Mehr Reife, weniger Risiko

Es klingt ein wenig klein, aber große Karrieren beginnen selten in einer gigantischen Arena, sondern meistens auf einem eher schlichten Sportplatz in der Provinz. Vor zwölf Jahren beobachtete Julian Nagelsmann als Scout in der Landesliga Bayern-Süd den TSV Gersthofen. Anschließend musste er Bericht erstatten und trat ein wenig aufgeregt einem gewissen Thomas Tuchel gegenüber, der damals die zweite Mannschaft des FC Augsburg trainierte. Im Jahr 2020 sehen sich die beiden wieder. Als Freunde. Als Gegner. Und zwar im Halbfinale der Champions League.

Tuchel hat es als Trainer von Paris Saint-Germain längst zu einem der bedeutendsten Clubs der Welt geschafft. Nagelsmann sitzt in Leipzig auf der Bank – dürfte in absehbarer Zeit aber auch einen Verein von der Pariser Kragenweite betreuen. 2018 lag ihm bereits ein Angebot von Real Madrid vor, doch er lehnte ab – was eine kluge Entscheidung war. Denn selbst für einen wie Nagelsmann wäre das noch eine Nummer zu groß gewesen.

Kunst des Machbaren

Schließlich ist es keinesfalls so, dass die deutsche Trainerhoffnung in der Vergangenheit tadellos agierte. Man denke nur an seine Champions-League-Saison mit Hoffenheim, in der Nagelsmann zu oft zu viel wagte und dafür bestraft wurde. Doch er hat schnell gelernt. Zur Risikofreude gesellt sich eine gewisse Reife. Eine Portion mehr Kalkül, eine zusätzliche Prise Kontrolle. Es muss nicht mehr nur spektakulär sein, was es immer noch häufig ist. Aber auch die Kunst des Machbaren will beherrscht sein. Es führte bei RB in dieser Kombination erst zum Gruppensieg in der Vorrunde, dann schloss sich das ungefährdete Weiterkommen gegen Tottenham an. Nun folgte der Viertelfinalerfolg über Atlético Madrid – wohlgemerkt eine Mannschaft, für die das Wort „unangenehm“ erfunden wurde. Einfach mal bei Jürgen Klopps Liverpoolern nachfragen, die zuvor an den Spaniern scheiterten.

Keine Frage: Nach sehr großen Entwicklungssprüngen zu Beginn seiner Laufbahn machte Nagelsmann zuletzt noch ein paar kleine Schritte. Doch die sind meistens die schwierigen, weil sie darüber entscheiden, ob jemand ein sehr guter oder ein herausragender Trainer ist. Genau das werden sie auch bei Real Madrid registriert haben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020