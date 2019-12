Mehr Resonanz verdient

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat sich im Mannheimer Rosengarten ein Kreis geschlossen: Fast genau 20 Jahre nach ihrem ersten großen Auftritt am 13. Mai 1999 beim Benefizfestival „Help“, zugunsten der Opfer des Kosovo-Krieges, sind die Söhne Mannheims für eine gute Sache in den Ring gestiegen. Wie so oft in der Bandgeschichte.

Dabei haben sie eindrucksvoll demonstriert, dass ihre musikalische Leistungsstärke ungebrochen eindrucksvoll ist. Auch ohne ihren Gründer Xavier Naidoo, dessen politisch verquerer Text zum Lied „Marionetten“ ihnen 2017 bundesweit Negativschlagzeilen eingebracht hat. Und ein Ultimatum von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, sich zu den auf Toleranz und Offenheit basierenden Werten der Quadratestadt zu bekennen. Was nötig geworden war aufgrund dilettantischer Krisen-PR des Naidoo-Lagers, die bis heute Kratzer im Image seiner Band hinterlassen hat. Die Nachwirkungen spiegeln sich im Verlust an Zugkraft.

Die mit spannenden Gästen aufgerüstete Formation, die für den RTL-Spendenmarathon schon die SAP Arena gefüllt hat, sollte trotz kurzer Vorlaufzeit, Feiertag und Naidoos Abwesenheit mehr Resonanz als 900 Besucher und höhere Einnahmen für Projekte wie Water Is Right und Aufwind erzielen. Nicht nur, weil die Söhne gute Musiker sind. Sondern weil sie an diesem Abend wieder ein Aushängeschild waren, das durch Offenheit, Vielfalt und Integrationsfähigkeit ohne große Worte positive Zeichen setzt. Das schreit nach Wiederholung. Aber vor vollem Haus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019