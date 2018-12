Die Handball-WM 2007 war sein großes Turnier, im Champions-League-Finale 2013 führte er den HSV Hamburg im Alleingang zum Titel: Michael Kraus hat in seiner Laufbahn zweifelsohne schon ein paar großartige Leistungen in bedeutenden Spielen gezeigt, aus seinem Talent aber auch zu wenig gemacht. Was ihm vor allem fehlte, war Konstanz. Die Ausreißer nach oben blieben eine Seltenheit, unterdurchschnittliche Auftritte überwogen. Seine Teilnahme an der Heim-WM im nächsten Januar dürfte sich nach der Verletzung erledigt haben – die vorangegangene Diskussion um eine Rückkehr von Kraus in die Nationalmannschaft hatte allerdings auch schon groteske Züge angenommen und wurde zu allem Überfluss von den Verantwortlichen des Deutschen Handball-Bundes (DHB) noch unnötig befeuert.

Bundestrainer Christian Prokop verneinte zuerst konkrete Planungen für ein Comeback des Routiniers, schloss eine Rückkehr aber wenig später nicht aus. Sportvorstand Axel Kromer hatte zuvor erklärt, dass es keinen Grund gebe, die Tür für Kraus vorzeitig zu schließen. Ganz ehrlich: Was soll das? Das Wohl und Wehe der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land darf doch nicht von der möglichen Rückkehr eines 35-Jährigen abhängen, der vornehmlich – auch in dieser Saison – durch stark wechselhafte Leistungen auffiel. Natürlich kann Kraus ein Spiel alleine gewinnen, aber er kann auch eine Partie alleine verlieren. Kurzum: Er ist mehr Risiko als Retter – und erst recht nicht die Zukunft des Nationalteams, das nach der Idealbesetzung auf der zentralen Rückraumposition sucht.

Mehrmals betonte Prokop in der Vergangenheit, wie wichtig ihm die Spielsteuerung ist, dass er einen Strategen, einen Ballverteiler mit kühlem Kopf benötigt – was Kraus aber gar nicht ist. Deshalb holte der Bundestrainer schon Martin Strobel nach zweijähriger DHB-Pause aus der Zweiten Liga (!) zurück, nachdem es zuvor immer wieder geheißen hatte, Philipp Weber sei der Mann der Zukunft. Deshalb stand er – trotz schlechter Leistung – bei der verkorksten EM in diesem Jahr auch häufig auf dem Feld. Nun spielt der Leipziger gar keine Rolle mehr, was bezeichnend für den bislang etwas wechselhaften und deshalb auch gefährlichen Kurs des Bundestrainers ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018