Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass Bund und Länder mit großem Tamtam den sogenannten Digitalpakt für aus der Taufe gehoben haben. Damit sollen Schulen eine digitale Infrastruktur bekommen, die den Namen auch verdient. Doch bis auf das kernige Schlagwort vom Digitalpakt dürfte der Öffentlichkeit kaum etwas davon in Erinnerung geblieben sein. Und den meisten Schulen offenkundig auch nicht. Es war wohl mehr Show als Substanz.

Die digitale Situation in vielen Klassenzimmern ist nach wie vor katastrophal. Nach einer aktuellen Umfrage unter Eltern schulpflichtiger Kinder hat der digitale Unterricht im Corona-Lockdown nut bei fünf Prozent der Schüler von Anfang an reibungslos geklappt. Mehr als die Hälfte der Schüler wurde demnach überhaupt nicht digital beschult. Wenigstens sind Bund und Länder aufgewacht. Schnelles Internet, bezahlbare Anschlüsse für Schüler und Laptops für Lehrer. All das wurde jetzt bei einem Treffen mehrerer Bildungsminister mit der Kanzlerin verabredet. Musste dafür wirklich erst die Corona-Krise kommen?

Ohnehin dürfte es dauern, bis die guten Vorsätze Wirklichkeit werden. Die politischen Akteure selbst haben noch weiteren Abstimmungsbedarf geltend gemacht. Denn Bildung ist bekanntlich Ländersache. Gerade in der Corona-Krise stößt der Bildungsföderalismus jedoch an Grenzen. Nicht auszudenken, sollte es angesichts der steigenden Infektionszahlen erneut zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommen. Es wäre auch bildungspolitisch ein Desaster.

