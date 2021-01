Wir werden sie noch eine ganze Weile brauchen, die Corona-Tests. Wer sich ohne Symptome testen lassen wollte, hatte zu lange schlechte Karten, an einen der begehrten Abstriche heranzukommen. Inzwischen scheinen die Test-Kits nicht mehr knapp zu sein, so dass jeder, der das möchte, überprüfen kann, ob er das Virus trägt. Menschen, denen es schlecht geht, haben aber selbstverständlich weiterhin Vorrang. Für sie ist zum Beispiel die Fieberambulanz der niedergelassenen Ärzte im John-Deere-Forum auf dem Lindenhof eine ebenso gut geeignete Anlaufstelle wie die Schwerpunktpraxen und das Testzentrum am Klinikum.

Irritationen darüber, wie zuverlässig insbesondere die Schnelltests sind, sollten nicht skandalisiert werden. Wer einen negativen Antigen-Test hat, der hat mehr Sicherheit als ohne Test. Falsch positive Ergebnisse, die dieser Tage in der Region für Gesprächsstoff sorgten, konnten im dann immer erforderlichen PCR-Test in mehreren Fällen nicht bestätigt werden. Das ist eigentlich kein allzu unerfreuliches Ergebnis.

Wie dem auch sei: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es eben hier wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht, es gibt allenfalls die Möglichkeit, eine möglichst hohe Zuverlässigkeit zu erreichen. Dass man dies nun mit vergleichsweise geringem Aufwand aus dem Auto heraus erledigen kann, ist eine gute Sache. Ob einem die Kosten für die freiwillige, nicht zwingend nötige Testung zu hoch oder doch angemessen erscheinen – das muss jeder selbst entscheiden.

