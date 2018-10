Mehr Solidarität

Sie ist immer noch das Markenzeichen für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg Deutschlands: die Soziale Marktwirtschaft. Doch das zentrale Versprechen des Konzeptes – die gleichmäßige Verteilung von Wohlstand und Fortschritt – kann sie im 21. Jahrhundert bisher nicht einhalten.

Das belegen die jüngsten Zahlen der Statistikbehörden: Fast jeder fünfte Haushalt ist von Armut bedroht oder sogar schon sozial ausgegrenzt. Und es herrscht ein eklatanter Mangel an Ideen, wie dieser Trend zu einer gespaltenen Gesellschaft gestoppt oder gar umgekehrt werden könnte.

Kurzum: Die Soziale Marktwirtschaft braucht Reformen. Augenfällig werden die Mängel am System ausgerechnet durch dessen Erfolg. Die Arbeitslosigkeit sinkt seit gut einem Jahrzehnt deutlich. Sogar Vollbeschäftigung erscheint erreichbar. Die Mütter und Väter der Hartz-Reformen hatten genau dies im Sinne. Und Konservative beschworen in den Krisen der 1990er Jahre stets, dass Arbeit die beste Sozialpolitik sei.

Nun zeigt sich, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Ein Job schützt viele Menschen nicht mehr vor Armut. Die nun beschlossene Anhebung des Mindestlohns auf etwas mehr als neun Euro pro Stunde ändert daran nichts. Die Erhöhung fängt allenfalls die allgemeine Preissteigerung auf.

Die Kluft zwischen Arm und Reich verringert sie nicht. Tragfähige Gegenkonzepte liegen nicht auf dem Tisch. Ein bedingungsloses Grundeinkommen mag erstrebenswert erscheinen. Es ist jedoch mit gravierenden Nachteilen verbunden. Um Armut zu verhindern, müsste man es recht hoch ansetzen. Das ist kaum finanzierbar und würde den Anreiz setzen, unpopuläre Arbeiten gar nicht erst anzunehmen.

Bei der Rente, die in den kommenden Jahrzehnten viele alte Menschen unter die Armutsgrenze rutschen lässt, arbeiten Experten an einer Lösung. Ob sie eine finden, ist offen. Doch selbst wenn es sowohl für Langzeitarbeitslose als auch für Ruheständler eine neue finanzielle Basis geben sollte, ist das Kernproblem ungelöst. Die Gesellschaft teilt sich in unterschiedliche soziale Schichten auf, deren Durchlässigkeit gering ist. Aufstiegschancen, auch ein Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft, gibt es für die am unteren Rand viel zu wenige. Ein Instrument zur Wiederbelebung der Erfolgsgeschichte wird immer wieder betont, doch nicht eingesetzt.

Bildung heißt dieser Schlüssel zur Teilhabe an den Segnungen einer starken Wirtschaft. Wer gut ausgebildet ist, erhält nicht nur höhere Einkommen, er kann auch bei der Gestaltung der Gesellschaft mitreden. Ein Blick an die Schulen in den Problemquartieren vieler Städte zeigt, dass Investitionen in Bildungswohlstand jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Hier liegt ein aussichtsreicher Reformansatz, wenngleich sich die Wirkung erst in Generationen zeigt.

Voraussetzung ist die Bereitschaft der Gesellschaft zu einer schichtübergreifenden Solidarität. Denn die oft beklagte Spaltung erstreckt sich nicht nur mehr zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch zwischen den Einkommensempfängern: Die Gehälter der Spitzenverdiener haben sich längst weit vom Durchschnitt abgekoppelt – von denen der Unterqualifizierten ganz zu schweigen. Es muss eine Umverteilung der Chancen von oben nach unten geben. Die ebenso notwendige Umverteilung der Einkommen in die gleiche Richtung folgt darauf von allein. So ließe sich die Soziale Marktwirtschaft reformieren, bevor sie zu einem Schlagwort verkommt.

