Mehr Tempo!

Die Richtung stimmt: Mehr, besserer und billigerer öffentlicher Nahverkehr trägt dazu bei, dass die Luft in den Ballungszentren sauberer wird und generelle Fahrverbote vermieden werden können. Gut, dass der Bund dies nun mit Fördermillionen finanziert. Allerdings kommt die Initiative reichlich spät. Immerhin gelten die Stickoxid-Grenzwerte seit 1996 in der Europäischen Union – zunächst als Empfehlung, inzwischen als einklagbares Recht . Und wer die Debatten um Umweltzonen und Feinstaubplaketten der vergangenen Jahre verfolgt hat, hat auch die Warnungen der Experten noch im Ohr, die seit Langem auf die viel zu hohen Stickoxid-Werte in den Ballungszentren hinweisen.

Doch ein wie auch immer geartetes Sofortprogramm zur Vermeidung eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU kann nur ein Notnagel sein, damit keine generellen Dieselfahrverbote verhängt werden müssen. Viel wichtiger ist jetzt, die Verkehrswende ernsthaft voranzutreiben. Und das bedeutet mehr Elektromobilität, mehr Radwege, mehr Car Sharing, mehr verkehrsberuhigte Bereiche gerade in Stadtzentren; das bedeutet aber auch weniger schadstoffintensive Flugreisen und Kreuzfahrten, und das bedeutet, endlich den Güterverkehr von den Autobahnen auf die Schiene zu bringen. All dies sind Aufgaben, die sich kaum von jetzt auf gleich umsetzen lassen.

Gefordert sind deshalb alle politischen Ebenen, Lösungsvorschläge anzubieten. Das kann der Ausbau des Schienennetzes für Fern- und Güterverkehr genau so sein wie ein kleinräumiges Projekt für lärm- und abgasfreien Lieferverkehr vor Ort in der Innenstadt.