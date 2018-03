Anzeige

Die großen Unterschiede in der Arbeit der Finanzämter sind seit vielen Jahren ein Ärgernis. Für die Steuerzahler, die mit einer Rückzahlung rechnen können, ist das von großer Bedeutung. Mancher wartet sehnsüchtig auf das Geld. Dabei kann niemand plausibel erklären, warum die Turbo-Ämter in weniger als 30 Tagen ihre Steuerbescheide zurückgeben können und andere im Extremfall dreimal so lange brauchen. Mit Grippewellen und Elternzeiten lässt sich das wohl kaum erklären. Dazu sind die Unterschiede einfach zu groß.

Ein erster Schritt zur Schaffung von mehr Transparenz wäre eine Veröffentlichung der Rangliste mit den Bearbeitungszeiten. Das würde sicherlich dazu führen, dass sich die langsamen Behörden Gedanken über die Möglichkeiten zur Beschleunigung machen. Sie könnten sich ja einfach mal bei den Guten erkundigen, was die anders machen. Eine öffentliche Diskussion würde den Handlungsdruck erhöhen. Das hat sich auch in der Bildungspolitik gezeigt. Dort haben die schlechten Länder jahrelang versucht, die Ergebnisse von Vergleichsstudien unter Verschluss zu halten. Irgendwann war die Linie nicht mehr zu halten. Unter dem Druck der öffentlichen Debatte haben die Länder einen Wettlauf der bildungspolitischen Reformen gestartet.

Ohne großes Aufheben hat die Politik den Steuerzahlern immer mehr Pflichten aufgebürdet. Die meisten müssen inzwischen ihre Erklärungen am Computer ausfüllen und per Internet dem Finanzamt zur Verfügung stellen. Dass diese Digitalisierung der Verwaltung nun zu einer Verlängerung der Bearbeitungsfristen führt, ist nicht nachzuvollziehen. Eigentlich müsste es doch schneller gehen: Wenn die Computer die einfachen Fälle automatisch prüfen, haben die Sachbearbeiter mehr Zeit für die komplizierten. Dieses Kalkül geht gerade nicht auf. Man kann nur hoffen, dass allein Anlaufschwierigkeiten die Ursache dafür sind und es schnell besser wird.