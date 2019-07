Mehr und mehr ist zu wenig

Man braucht eigentlich keine Studie, um festzustellen, dass es in den Metropolen des Landes zu wenig neue Wohnungen gibt. Ein Blick auf die Immobilienanzeigen in der Tageszeitung und die dort aufgerufenen Preise genügt. Jahrelang hat der Staat das Thema vernachlässigt. Die historisch niedrigen Zinsen haben den Rest erledigt und die Nachfrage nach Immobilien samt Preisen in schwindelerregende Höhen getrieben. Darum braucht es natürlich mehr neue Wohnungen. Aber das allein reicht nicht.

Schließlich will auch niemand, dass hierzulande immer mehr Flächen zugebaut werden. Und während in den Ballungszentren selbst für dunkle Besenkammern unverschämte Preise verlangt werden, veröden andernorts ganze Ortskerne. Eine nachhaltige Lösung muss deshalb mehrere Komponenten umfassen.

Dazu gehört die Förderung strukturschwacher Gebiete ebenso wie der Ausbau eines umwelt- und klimaschonenden Nahverkehrs, um Randregionen attraktiver zu machen. Dazu gehört ebenso die Abschaffung übertriebener Bauvorschriften und Mieterschutzbestimmungen, um mehr Wohnraum anbieten zu können. Dazu gehört aber auch eine Einsicht: dass unser Bedarf an Wohnfläche nicht ständig steigen kann.

