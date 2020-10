Mehr Vernunft

Die Debatte über den Start der Corona-Impfungen in Deutschland wird zunehmend zum Problem. Das Landessozialministerium und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellten zuletzt in Aussicht, Ende 2020 könne ein Impfstoff zur Verfügung stehen. Das Ganze gipfelte gestern darin, dass Spahns eigenes Ministerium dessen Aussage korrigierte. Vernünftig ist die Haltung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der sich erst gar nicht an Spekulationen beteiligen möchte.

Den politischen Akteuren ist hier zu mehr Vorsicht und Zurückhaltung zu raten. Schließlich ist die Frage, ab wann gegen das Coronavirus in größerem Ausmaß geimpft werden kann, eines der zentralen Themen in Zeiten der Pandemie. Hier sollten bei den Bürgern nicht unnötig Hoffnungen geweckt werden, die sich später in Luft auflösen könnten. Zudem ist ein unseriöses Auftreten der Politik Wasser auf die Mühlen derjenigen, die dem Corona-Kurs der Regierenden schon von Anfang an per se kritisch gegenüberstehen.

Die Sache besser einschätzen kann Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas – zumindest, was die Perspektiven seines Biopharmaunternehmens betrifft. So ist davon auszugehen, dass die Tübinger in der ersten Jahreshälfte 2021 mit einem Impfstoff auf den Markt kommen. Das heißt aber gleichzeitig, dass in Deutschland alle Hoffnungen auf einen früheren Impfstoff gegen das Coronavirus auf der Mainzer Firma Biontech ruhen. Wie dem auch sei: Am Ende werden die Produkte beider Firmen benötigt werden – früher oder später.

