Mehrheiten fehlen

Am kommenden Dienstag erscheint in Spanien das „Handbuch des Widerstands“ von Pedro Sánchez, dem spanischen Ministerpräsidenten. Die Veröffentlichung hat schon vorab viel Wirbel gemacht, weil ein Regierungschef im Amt gewöhnlich keine Zeit hat, nebenbei noch ein Buch zu schreiben. Sánchez nahm sich die Zeit. Er sah in den vergangenen Monaten dafür aber auch sehr müde aus, er hat offenbar viel gearbeitet, und nicht nur an seinem Buch.

Aber schließlich ist seine Widerstandskraft doch an ihre Grenzen gestoßen, an die Grenzen der Wirklichkeit. Und die sah so aus, dass Sánchez im spanischen Parlament keine ausreichende Mehrheit für sein ehrgeiziges gesellschaftliches und politisches Erneuerungsprogramm besaß. Eigentlich wusste er das ja. Schon sein konservativer Vorgänger Mariano Rajoy konnte mit 137 der insgesamt 350 Abgeordneten im spanischen Parlament kaum Politik machen.

Sánchez stützte sich auf nur 84 Abgeordnete. Aber er dachte, dass seine Ideen überzeugend genug seien, um von Fall zu Fall die nötigen Mehrheiten zusammenzubekommen. Gescheitert ist er schließlich an den separatistischen katalanischen Parteien, die ihm ihr Vertrauen aus Prinzip entzogen: weil er ihnen kein Unabhängigkeitsreferendum gewähren wollte und konnte.

Sánchez hat viel versucht, um die Spannungen aus dem Katalonienkonflikt herauszunehmen. Aber an den Separatisten hat er sich die Zähne ausgebissen. Wenn alles kommt, wie erwartet, ist der kurze Sommer des Sozialismus in Spanien bald wieder vorbei. Im Handbuch des Widerstands fehlt das Kapitel, das erklärte, wie das noch zu verhindern sein sollte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019