Melderegister für alle

Wenn ein Medikament in der Apotheke nicht vorhanden ist, gar nicht lieferbar, bedeutet das erst einmal: viel Nervenarbeit. Apotheker müssen umdenken: Welche anderen Arzneimittel gibt es? Reicht vielleicht eine größere Packung, eine doppelt so starke Tablette, die der Patient teilen muss? Oder muss der Arzt ein anderes Rezept ausstellen? Und Patienten müssen sich einlassen: gedanklich von ihrem Wunschmedikament und von ihrer „Wunschpharmafirma“ Abschied nehmen.

Lieferengpässe bei Arzneimitteln belasten Apotheken, verunsichern Patienten und gefährden die Versorgungssicherheit. Die Erkenntnis ist ebenso wenig neu wie die Engpässe an sich. Doch die Situation scheint sich in Deutschland zugespitzt zu haben. Eine Lösung muss her, und die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Meldepflicht über Lieferengpässe könnte das Problem wenigstens in Teilen beheben. Sicher ist: Das Gesetz kann man relativ zügig umsetzen.

Bisher ist es Pharmafirmen und Großhändlern selbst überlassen, ob sie über ihre Lagerbestände oder über drohende Lieferengpässe und -ausfälle informieren. Wenn sie gesetzlich dazu verpflichtet würden, würde das immens helfen, besondere Problemlagen rasch zu identifizieren.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte könnte dabei zur zentralen Steuerungseinheit bei Lieferproblemen werden. Dort arbeiten unter anderem die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und Apothekerschaft sowie die pharmazeutische Industrie bereits zusammen.

Eine gemeinsam geführte Liste kann helfen, gezielt die Versorgung mit engpassgefährdeten und versorgungsrelevanten Arzneimitteln sicherzustellen. Gemeinsam kann man auch Maßnahmen zur Vermeidung dieser Engpässe entwickeln oder Therapiealternativen besprechen. Einerseits steigert das die Qualität des Gesundheitssystems. Andererseits verliert keiner den Überblick. Und das tut vor allem dem Patienten gut.

