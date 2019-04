Menschen schützen!

Zum kleinen Einmaleins des Managements gehören heute unabhängig von Unternehmensgröße und Branche strikte Kostenkontrolle sowie stetige Effizienzsteigerung. Beides dient der Gewinnmaximierung – allerdings auf Kosten der Mitarbeiter. Aus Leistungsdruck und (zu) hoher Arbeitsbelastung resultiert Stress, der in maßvoller Dosis positiv wirkt. Ist der Pegel allerdings zu hoch, leidet die Gesundheit. Und wie die aktuelle Studie der Swiss Life belegt, immer häufiger die seelische Gesundheit.

An Tipps zur Stressbewältigung und Zurückgewinnung innerer Balance mangelt es in der modernen Arbeitswelt nicht. Doch Achtsamkeitstraining, progressive Muskelentspannung und Co. bekämpfen nur die Symptome. Wichtiger wäre es, am Arbeitsplatz ein Klima zu schaffen, das den Menschen vor psychischer Überforderung schützt. Denn welcher wirtschaftliche Erfolg ist es wert, die seelische Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Die Forderung der Gewerkschaften nach einer „Anti-Stress-Verordnung“ weist prinzipiell in die richtige Richtung. Vor allem aber muss jeder Führungskraft bewusst sein, dass sie nicht nur Verantwortung für den unternehmerischen Erfolg trägt – sondern viel mehr noch für jeden Menschen, der ihr unterstellt ist.

