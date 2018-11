„Menschliche Computer“

Am Ende, in den Schnellpartien, war es eine Machtdemonstration des alten und neuen Weltmeisters. Doch bei regulärer Bedenkzeit waren Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana nicht nur von der Elo-Zahl her, sondern auch am Brett so gut wie gleich stark. Die zwölf Remis-Partien zu Beginn, nicht selten hart umkämpft und mit hohem Risiko gespielt, waren deshalb kein Zufall: Hier saßen sich zwei „menschliche Schachcomputer“ gegenüber, die sich nur minimale Blößen gaben.

Eine davon hat ein norwegischer Superrechner in der sechsten Partie offengelegt. Als Carlsen seinen König im 67. Zug nach g6 zog, um einen Bauern zu verteidigen, berechnete die Maschine bei bestem Spiel von beiden Seiten ein Matt in 32 (!) Zügen. Dieses Gewinnverfahren ist dermaßen kompliziert, dass es weit jenseits menschlicher Fähigkeiten zur Berechnung von Stellungen liegt. Um aber Remis-Serien möglichst zu vermeiden – um das Spiel auch für ein breiteres Publikum attraktiver zu gestalten –, sind neue Ideen gefragt. Wie sie bei einigen Turnieren schon erprobt werden. Nach jedem Remis folgt dort eine Armageddon-Partie, die sofort einen Sieger hervorbringt. Einen Versuch ist es wert. Auch wenn die Weltelite sich (noch) sperrt.

Weiß-Vorteil verflüchtigt

Besonders auffällig bei dieser WM war, dass sich der Anzugsvorteil nahezu verflüchtigt hat. Lediglich in der neunten Runde konnte sich Carlsen zeitweise einen deutlichen Vorsprung mit Weiß erarbeiten, der aber auch nicht zum Sieg reichte. Was zugleich an den Sekundantenteams liegt, deren Computervorbereitung für den jeweiligen Meister eine immer größere Rolle einnimmt. Carlsens Team ist bis auf wenige Ausnahmen unbekannt. Dass die klugen Helfer aber über einige Zeitzonen der Welt verstreut sind, wurde aus dem Carlsen-Team bestätigt. Auf diese Weise kann rund um die Uhr analysiert werden. Ähnliches dürfte auch für Caruana gelten.

Nur so sind Züge wie ein besonders augenfälliger Caruanas zu erklären, der in der Anfangsphase der siebten Partie seine Dame vom Ausgangsfeld d8 nach a5 zog, um sie im nächsten Zug wieder zurück nach d8 zu dirigieren. Jedem Schach-Neuling würde man auf die Finger klopfen, sollte er auf diese Weise vorgehen. Aber die Computervorbereitung hat offensichtlich gezeigt, dass das in der konkreten Stellung und auf diesem Level kein Nachteil war.

Man mag bedauern, dass die Computer einen immer größeren Raum im Schach-„Spiel“ einnehmen. Andererseits erhöhen sie aber auch das Niveau, so dass der eher intuitive Carlsen und der weit rechnende Caruana sich nahezu neutralisiert haben. In London jedenfalls hat das dazu geführt, dass es neben einem verdienten Sieger auch einen unverdienten Verlierer gab.

