Das Ende des Algorithmus Fake News (Falschnachrichten)– vielen Kennern sträuben sich schon bei diesen Worten die Haare, weil sie diese Worte für die Verniedlichung eines Problems halten. Sie haben Recht: Ob falsche oder manipulativ verzerrte Nachrichten nun von Einzelpersonen oder staatlich unterstützten Cyberkriminellen publiziert werden – ihr Zweck besteht alleine in der Zerstörung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Da darf die fast schon behutsame Gangart, mit der die EU-Kommission das Problem angehen will, überraschen.

Doch tatsächlich geht es um weit mehr als einen neuen, möglicherweise vergeblichen Versuch, mittels einer Selbstkontrolle und eines eigenen Verhaltenskodex Änderungen herbeizuführen. Was die EU zwar nicht sagt, aber de facto von Facebook & Co verklangt, ist nicht weniger als das Abschaffen der digitalen Alleinherrschaft jenes Algorithmus, der Botschaften, Nachrichten und Mitteilungen lenkte und an User verteilte.

Was nun passiert, ist die Wiedereinführung der menschlichen Instanz als wichtigstem, weil wertendem Kontrollmechanismus. Denn die sich selbst überlassene digitale Technik bedroht zentrale Errungenschaften, wenn sie in die falschen Hände gerät: Demokratie, Vertrauen, Glaubwürdigkeit. Insofern geht Brüssels Aufforderung weit über das hinaus, was der etwas unverbindlich klingende Maßnahmenkatalog meint. Die traditionellen Medien wie Zeitung, Radio und Rundfunk beziehen ihre Glaubwürdigkeit aus einer sortierenden und einordnenden Redaktion im Hintergrund. Bei Portalen wie Facebook und anderen gibt es diese Instanz nicht. Ein schwerer Fehler. Daran ist natürlich nicht das Netz Schuld, eine solche Sichtweise wäre naiv. Die Verantwortung liegt stets bei denen, die sich die Schrankenlosigkeit dieser Plattform zunutze machen.