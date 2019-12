Weihnachten. Fest der Liebe, des Gebens, des Schenkens. Nachvollziehbar, dass rund um die Feiertage viele Menschen innehalten, reflektieren und beschließen, etwas für ihre Mitmenschen zu tun. Sie geben Geld oder Sachspenden, weil sie teilen, etwas abgeben möchten. Ganz besonders so betrachtet ist Weihnachten tatsächlich eine wunderbare Zeit. Wie noch viel wunderbarer ist das, was andere das ganze Jahr über tun, unabhängig von besonderen Anlässen. Sie sind einfach da, stehen parat, packen an. Wie die Helfer der „Suppenschüssel“, die jeden Donnerstag um 11.15 Uhr liefern: Dann steht das Essen auf dem Tisch für Menschen, denen es schlecht geht, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Mehr noch: Bedürftige spüren dort Wärme, Herzlichkeit, Mitmenschlichkeit. Ein solches Angebot ist nur deshalb möglich, weil Bürger dieser Stadt ihre Freizeit opfern, Geld für die Lebensmittel spenden und Betriebe dafür Essen zum Sonderpreis abgeben. Genau so funktionieren die vielen anderen Hilfsprojekte, die in dieser Stadt Schwache unterstützen: der Kirchen, von Organisationen, Vereinen, Privatmenschen. Den Helfern geht es vermutlich wie all denen, die sich für Heiligabend besonders viele Gedanken gemacht haben: Sie erleben, dass Schenken mindestens genauso schön sein kann wie beschenkt zu werden. Wer also noch einen guten Vorsatz für 2020 sucht – das wäre doch einer: Schwächeren regelmäßig Zeit und Menschlichkeit schenken.

