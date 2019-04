Menschsein mit Sinn

Nur selten folgen spektakuläre Ereignisse, die völlig konträre Aussagen über die aktuelle Situation der Menschheit enthalten, so dicht aufeinander. Zunächst die erste Fotografie eines Schwarzen Lochs im Kosmos. Und dann die Bilder von Flammen, die aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame schlagen. Schraubt der sichtbare Beweis eines theoretisch kaum zu begreifenden Phänomens im Weltall den wissenschaftlichen Standard noch ein wenig höher, so ist der Brand von Notre-Dame ein Symbol für die Vergänglichkeit dessen, was der Mensch zu schaffen in der Lage ist.

Die Trauer und Solidarität, die Menschen weltweit mit den Bürgern von Paris vereinen, gelten dem drohenden Verlust eines der bedeutendsten sakralen Kulturdenkmäler Europas. Doch in die Betroffenheit mischt sich der Schrecken über die faktische Verletzlichkeit des Menschen, der in den Flammen auch seine Absichten und Hoffnungen in Rauch aufgehen sieht. Könnte man den drohenden Einsturz dieser Kirche auch als Chiffre für den Untergang der christlichen Religion deuten? Nein. Denn das weltweite Bekenntnis zum Wiederaufbau von Notre-Dame ist nicht ohne eine Identifikation mit der religiösen Bedeutung dieses historischen Gebäudes zu verstehen. Es verwandelt das Fanal des Zusammenbruchs in ein österliches Zeichen der Hoffnung: Was zerstört war, wird wieder neu errichtet.

Dennoch lehrt diese Zeit einen sparsamen Umgang mit Gewissheiten, religiösen zumal. Der globale Wandel vollzieht sich inzwischen auf Gebieten, die vor Kurzem noch unwandelbar erschienen. Während die Digitalisierung unsere Welt mindestens ebenso radikal verändern wird wie seinerzeit der Buchdruck, während selbst das Bemühen um objektive Wahrheiten zunehmend kolportiert wird, schielen wir, an sämtlichen schwarzen Löchern der Galaxie vorbei, nach dem Mars, weil wir einer Zukunft auf der Erde nicht mehr trauen.

Grundlegende Überzeugungen gelten nicht mehr. Unsere Zeit mutet uns epochale Zäsuren zu, die bisherige Sicherheiten untergraben und unser Vertrauen auf ein gnädiges Schicksal einigen harten Belastungsproben unterziehen. Was einst kirchlich-dogmatisch gesetzt war, muss heute in ethischen Diskursen gesellschaftlich ausgehandelt werden. Die Rückbindung des Lebens an eine höhere Macht löst sich auf. Dieser Prozess geht allerdings nicht ohne fundamentalen Zweifel vonstatten, die auch an der Stellung des modernen Menschen im Kosmos nagen. Denn mit dem Tod Gottes, wie ihn Friedrich Nietzsche proklamierte, ist der „Übermensch“ zur Selbstvervollkommnung verurteilt. An Gottes Stelle tritt der gottähnliche Mensch, der „Homo Deus“, wie ihn der israelische Historiker Yuval Noah Harari mit eisiger Konsequenz skizziert. Deshalb mag in all den berechtigten Forderungen an die Kirchen, ihre klerikal-hierarchischen Strukturen zu reformieren, eine gewisse Bangigkeit mitschwingen, wohin sich Menschen künftig wenden sollen, wenn mit den Kirchen auch jene Instanzen zum Einsturz gebracht würden, die bislang noch für Antworten auf Sinn- und Wahrheitsfragen zuständig waren.

Unterdessen geht die gesellschaftliche Irrelevanz des Protestantismus, der sich höchstens noch in gewissen Gedenkjahren oder bei Kirchentagen Gehör zu verschaffen vermag, einher mit der Kompromittierung dessen, was dem Katholizismus heilig ist. Statt dem Schwarzbrot kirchlich-theologischer Lehre werden heute leicht konsumierbare Wohlfühlbücher von Margot Käßmann und Anselm Grün verabreicht. Der Pilgertourismus nach Lourdes oder nach Camino de Santiago ist Ausdruck einer Suche nach Glaubenserfahrungen, die die Kirche heute nicht mehr bietet.

Die Chance dieser Krise liegt in der Wiederentdeckung des Eigentlichen. Denn die dem Menschen zugemutete Verantwortung erstreckt sich nicht allein auf ethische und moralische Problemstellungen. Sie weist ihm auch einen einzigartigen geschöpflichen Rang zu, der sich nicht an eine gesellschaftliche Instanz delegieren lässt. Vor Gott steht der Mensch allein. Den Menschen des Alten Testaments hat diese Erkenntnis einen heiligen Schrecken eingejagt. Wir können das dank der kulturellen und religiösen Sublimierungstechniken heute kaum noch nachempfinden. Oder wir tun so, als sei Gott letzten Endes bloß ein Gerücht, von dem der 2018 verstorbene Philosoph Robert Spaemann immerhin behauptete, dass es „unsterblich“ sei.

Mag der Glaube an Gott nach Überzeugungen verlangen, so liegt doch in der Begrenztheit menschlichen Tuns und Trachtens ein Ansatzpunkt für eine wichtige Einsicht. Der „Übermensch“ ist eine logische Folge des Entschlusses, Gott loswerden zu wollen. Inzwischen gilt sein Überleben als bedroht. Inmitten der globalen Umwälzungen scheint es Zeit für eine Wiederentdeckung der Humanitas, die ohne eine Sinndimension, die der Mensch sich selbst nicht geben kann, unvollständig bleibt. Für einen Moment ist uns bewusst geworden, was wir verloren hätten, wäre Notre-Dame völlig zerstört worden. Es fehlte uns weit mehr als ein Gebäude.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019