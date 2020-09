Merkels Erbe

Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl, Angela Merkel. Drei Kanzler und eine Kanzlerin – alle Vier haben Nachkriegsdeutschland ihren Stempel aufgedrückt. Der knorrige Alte aus dem Rheinland war der Garant für die Westbindung, der melancholische Weltbürger verschrieb sich der Ostpolitik, der lange verspottete Pfälzer griff beherzt nach der Einheit. Und die blitzgescheite Naturwissenschaftlerin aus der Uckermark hörte 2015 auf ihr Herz. Dass Merkel jetzt auch noch das Land souverän durch die Corona-Krise steuert, beweist, wie falsch ihre undankbaren Kritiker in der Union lagen, die die gefühlt ewige Kanzlerin vor Ausbruch der Pandemie am liebsten vorzeitig losgeworden wären.

Schwarz-Grün wahrscheinlicher

Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl führt Merkel in der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen die Rangliste der zehn beliebtesten deutschen Politiker und Politikerinnen weiter souverän an. Aber Merkel hört 2021 auf. Und was passiert dann mit Deutschland?

Der einzige Politiker, der bisher mit Unterstützung seiner Partei den Anspruch auf die Kanzlerschaft angemeldet hat, ist Merkels Vize, alles andere ist offen. Olaf Scholz spielt auf Sieg, aber die Vorstellung, dass ein Sozialdemokrat 2021 als Regierungschef ins Zentrum der Macht einziehen könnte, klingt gegenwärtig absurd. Es ist ja nicht einmal klar, dass die SPD die Grünen überholen kann. Wenn aber selbst die schwache SPD einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schickt, werden sich auch die Grünen erklären müssen. Robert Habeck und Annalena Baerbock bilden zwar eine fähige Partei-Doppelspitze, aber die Kanzlerschaft wäre für sie eher eine Nummer zu groß.

Klar ist aber: Ins Kanzleramt können SPD oder Grüne nur dann einziehen, wenn es ihnen gelingt, mit einem dritten Partner eine Mehrheit zu zimmern. Und wer soll das bitteschön sein? Die Linkspartei ist russland-hörig, und die FDP könnte zwar die Fünf-Prozent-Hürde packen, wirkt aber inhaltlich irgendwie ideenlos.

Deshalb gehen die Spekulationen ja in der Regel eher in Richtung Schwarz-Grün. Seltsamerweise herrscht bei der CDU die größte Ungewissheit. Sie braucht einen neuen Parteichef, der – so war es meistens in der Vergangenheit – dann auch als Kanzlerkandidat antreten würde. Gleich drei Männer wollen Merkels Erbe übernehmen. Dass Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen alle aus Nordrhein-Westfalen stammen, spiegelt nicht nur die Zerrissenheit des größten Landesverbands, sondern der ganzen Partei wider. Keiner der drei Politiker gilt als Optimalbesetzung für CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur.

Ehrgeiziger Söder

Auch deshalb taucht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder immer wieder in diversen Gedankenspielen auf. Der CSU-Chef ist auch jenseits des Weißwurst-Äquators beliebt. Im Politbarometer steht er auf Platz zwei. Die Chance, dass ein CSU-Mann Kanzler in Deutschland werden kann, war nie so groß. In der Union dürfte die Debatte noch kräftig Fahrt aufnehmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020