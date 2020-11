Merkels Erbe

Angela Merkel hört 2021 auf, wer übernimmt dann? Diese Frage treibt die CDU schon seit Monaten um. Aber weniger als ein Jahr vor der Bundestagswahl hat sie nicht einmal einen neuen Parteivorsitzenden, obwohl Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt doch bereits im Februar ankündigte. Das liegt natürlich in erster Linie an Corona. Aber selbst in anderen Zeiten würde sich an folgendem Befund nichts ändern: Mit dem Wirtschaftsexperten Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Außenpolitiker Norbert Röttgen treten zwar gleich drei Konkurrenten an. Aber das heißt nicht, dass die Partei ein unerschöpfliches Reservoir an Spitzenleuten hat, denn keiner der Bewerber löst Begeisterung aus – weder in der Partei noch in der Bevölkerung.

Ein misslicher Umstand, denn der CDU-Parteichef hat gewöhnlich das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur und damit eine Riesenchance, Angela Merkel zu beerben, wie der Blick auf die Statistik belegt. Bei den bisherigen 19 Bundestagswahlen verlor der Kanzlerkandidat der Unionsparteien nur sechsmal.

Die Dominanz der CDU/CSU ist in Deutschland fast schon strukturell. Die Union könnte deshalb womöglich sogar mit einem nur mäßig populären und umstrittenen Kandidaten die 20. Bundestagswahl gewinnen. Und bei Merkel und Helmut Kohl hätte ja auch keiner gedacht, dass sie nach ihrer Wahl zum Kanzler und zur Kanzlerin die Geschicke des Landes so viele Jahre bestimmen würden.

Beide Politiker ließen sogar zweimal einem CSU-Mann den Vortritt. Franz Josef Strauß scheiterte 1980 grandios gegen Helmut Schmidt, bei Edmund Stoiber war die Niederlage gegen Gerhard Schröder 2002 allerdings nur hauchdünn. Kohl und Merkel wurden jedenfalls für das Warten auf den günstigeren Moment belohnt.

Aber jetzt ist die Lage eine andere. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gibt es mit Markus Söder einen CSU-Politiker, der im Unionslager und in der Bevölkerung gleichermaßen sehr populär ist. Und nur von ihm glauben die Deutschen, dass er – anders als die Bewerber um den CDU-Vorsitz – die Fähigkeit zum Kanzler hat. Wäre es da nicht irrig, wenn die CDU mit dem Verweis, dass sie ja die größere Schwesterpartei sei, lieber einen Kandidaten mit weniger Strahlkraft antreten lassen würde? Dieser würde vielleicht einen Pflichtsieg einfahren, aber es kommt doch auch aufs Ergebnis an.

Nur, es gibt ein Problem: Während Merz, Laschet und Röttgen immer wieder erzählen, dass sie als CDU-Vorsitzende nicht auf das Erstzugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur verzichten würden, hält sich Söder bedeckt. Die Aussicht, als erster CSU-Politiker das Land zu regieren, dürfte ihn natürlich reizen. Doch eine Niederlage würde weder er sich selbst noch die unterlegenen Konkurrenten ihm jemals verzeihen. Dass Söder in die Offensive gehen und die Kanzlerkandidatur einfordern würde – das ist nur schwer vorstellbar. Wahrscheinlich wartet Söder erst einmal ab. Er hat ja Zeit. Die dürfte für ihn umso mehr arbeiten, sollte der Franke das Corona-Krisenmanagement weiter so positiv verkaufen können. Armin Laschet kann da im Vergleich gar nicht punkten.

