Würde Angela Merkel ihre innerparteilichen Widersacher ignorieren – oder doch in die Regierungsdisziplin einbinden, um womöglich auf diese Weise mehr Ruhe vor den Quälgeistern zu haben? Das war die Gretchenfrage, die über den Personalentscheidungen der Kanzlerin schwebte. Merkel hat sich für Letzteres entschieden. Das zeigt erstens, dass sie immer noch ganz die Pragmatikerin ist. Das belegt zweitens aber auch ihre längst nicht mehr so unerschütterliche Position als Frontfrau von CDU und Bundesregierung.

Früher hat Merkel ihre Kritiker jedenfalls immer kalt gestellt. Paradebeispiel dafür ist der einstige Quertreiber Friedrich Merz. Doch mittlerweile ist das innerparteiliche Rumoren über den Verlust des konservativen Profils der CDU so vernehmlich geworden, dass sich Merkel diesem Druck schlicht beugen musste. Die letzte Phase ihrer politischen Ära ist damit eingeläutet. Gleichzeitig bekommt die CDU auch die Chance für einen personellen Neuanfang. Und Merkel ist dabei flexibler vorgegangen als bis vor kurzem noch von vielen in der eigenen Partei geglaubt.

Schon mit Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Generalsekretärin hatte Merkel einen Überraschungscoup gelandet, dem auch ihre politischen Gegner Respekt und Anerkennung zollten. Mit Jens Spahn erfährt diese Geschichte nun eine Neuauflage. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Spahn ist nicht nur angetreten, der CDU wieder scharfe Ecken und Kanten zu verleihen. Er steht auch für den Generationswechsel in der Partei. Als Merkel erstmals in ein Bundeskabinett eintrat, war sie 36 Jahre alt. Derzeit ist Hermann Gröhe der jüngste CDU-Minister – mit 57! Umso augenfälliger wird die Verjüngungskur, wenn man an Jens Spahn (37) und Julia Klöckner (45) denkt. Freilich müssen sich beide in ihren neuen Ämtern noch bewähren. Sowohl das Gesundheits- als auch das Agrar-Ressort sind keine Selbstläufer.