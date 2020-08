Miese Tour

Der bislang letzte positive Dopingtest bei der Tour de France liegt eine Weile zurück. 2015 war das – und der Fall dazu noch recht außergewöhnlich: Denn Luca Paolini hatte Kokain konsumiert. Ansonsten fanden die Kontrolleure seitdem nichts, was ja durchaus bemerkenswert für eine Sportart ist, die vor einigen Jahren noch als rollende Apotheke galt und deren Ruf derart ramponiert war, dass niemand mehr zusehen wollte. Stück für Stück holte sich der Radsport aber ein Stück seiner Glaubwürdigkeit und Faszination zurück. Doch beim Blick auf die „Grande Boucle“ 2020 fällt es schwer, so etwas wie Vorfreude zu empfinden. Schon jetzt sieht es stark nach einer miesen Tour aus.

Weltweit werden Massenveranstaltungen abgesagt und verboten. Die Fans sind ausgeschlossen. Nicht aber in Frankreich. Übrigens ein Land, in dem für einige Regionen gerade erst eine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Doch das interessiert die Veranstalter kaum. Wenn überhaupt. Stattdessen verweisen sie lieber reflexartig auf die Sicherheitsmaßnahmen. Alles gut also? Mitnichten!

Eine Zockerei

Ja, es gibt bei der Tour Zuschauerbegrenzungen in den Start- und Zielbereichen. Der Zugang zu einigen Bergpassagen soll zudem gesperrt werden. Auch das klingt löblich. Aber die Menschenansammlungen an den Straßen, in den Dörfern und Städten dürften nur schwer zu organisieren und kontrollieren sein. Anfeuern mit Ab- und Anstand? Wohl kaum. Und das klingt dann angesichts von etwa 5000 Neuinfektionen täglich in Frankreich nicht nur besorgniserregend. Es ist eine Zockerei, die gut gehen kann – aber nicht muss. Womit wir beim Gesundheitszustand von Emanuel Buchmann wären.

Denn Fragezeichen stehen auch hinter der Leistungsfähigkeit der deutschen Tour-Hoffnung, die zwar nicht an Corona leidet, sehr wohl aber an den schmerzhaften Konsequenzen eines anderen Problems, das den Radsport in den vergangenen Wochen in Verruf brachte: die fehlende Sicherheit.

Schmerzhafte Folgen

Buchmann stürzte gerade erst bei der Dauphiné-Rundfahrt, weil die Strecken-Beschaffenheit viel zu gefährlich war. Doch der Ravensburger startet trotz der Nachwirkungen bei der Tour. Zumindest versucht es der 27-Jährige, was verständlich ist. Denn die Dominanz des einstigen Sky- und jetzigen Ineos-Teams, das in den vergangen acht Jahren siebenmal den Sieger stellte, dürfte vorbei sein.

Titelverteidiger Egan Bernal geht zwar an den Start, doch in Abwesenheit von Geraint Thomas und Chris Froome gilt das Team zumindest als verwundbar. Zudem kommt der Etappenplan 2020 mit vielen Bergen und nur einem einzigen Bergzeitfahren dem Deutschen entgegen. Kurzum: Die diesjährige Tour ist Buchmann grundsätzlich auf den Leib geschneidert – und doch ist angesichts seiner Verletzungen unklar, ob er das Ziel in Paris erreicht. Wobei: Eigentlich ist vollkommen unklar, ob überhaupt irgendjemand Paris erreicht. Corona könnte für ein schnelles Ende sorgen.

