Mit aller Härte

Von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) stammt der Satz, man müsse Kinderschänder lebenslang wegsperren. Aus menschlicher Sicht ist diese Aussage nachvollziehbar – und mit Blick auf die abscheulichen Taten kann kaum jemand zu einer anderen Haltung kommen. Juristisch betrachtet hat in Deutschland allerdings jeder Täter das Recht auf eine zweite Chance, nachdem er seine Strafe bekommen hat. Dies gilt auch bei Kindesmissbrauch. Daher besteht nur die Möglichkeit, sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen.

Wie nötig dies ist, zeigt aktuell wieder der Missbrauchskomplex in Bergisch-Gladbach. Unverständlich bleibt, warum Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) so lange benötigt hat, um ein Konzept vorzulegen. Es ist mehr als überfällig, dass solch schwere Taten endlich als Verbrechen behandelt werden – und so die Gerichte die Haftstrafen deutlich erhöhen können. Der gleiche Maßstab muss auch für den virtuellen Raum gelten.

Lambrechts Vorhaben sind jedenfalls alle sinnvoll – von den Strafverschärfungen bis hin zu den Qualifizierungsmaßnahmen für Familienrichter. Der Bund sollte auch den ergänzenden Vorschlägen der Länder offen gegenüberstehen.

