Der Name ist Programm. „Lightspeed“ – Lichtgeschwindigkeit – heißt das Corona-Impfstoff-Projekt des Mainzer Unternehmens Biontech. Was eigentlich Jahre dauert, hat die Biotech-Firma in nur wenigen Monaten hinbekommen: einen Impfstoff so weit zu entwickeln, dass er an Menschen erprobt werden kann. Das sind hervorragende Nachrichten – in Sicherheit wiegen dürfen wir uns allerdings noch lange nicht.

Denn trotz aller Freude: Die Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts kennzeichnet lediglich einen ganz frühen Zeitpunkt in der Entwicklung. Und auch wenn sich das weitere Verfahren ebenfalls beschleunigen lässt – ganz darauf verzichten kann man auf keinen Fall. Die Gefahr, dass ein Serum schlimme Nebenwirkungen auslöst oder nicht ausreichend vor einer Ansteckung schützt, ist schlicht zu groß. Entsprechend hat auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts vor zu großem Optimismus gewarnt: Mit einem Impfstoff noch in diesem Jahr sei nicht zu rechnen, betonte er. Einige Experten befürchten gar, dass sich die Entwicklung deutlich länger als ein Jahr hinziehen könnte.

Konkret heißt das: Die bisherige Hoffnung, dass wir nur die Zeit bis zum Impfstoff herumbringen müssen, könnte sich als Trugschluss erweisen. Vielmehr braucht es jetzt eine Vision, wie eine längere Koexistenz mit dem Virus möglich sein kann, ohne dass die Wirtschaft kollabiert.

Die viel beschworene Herdenimmunität bietet keinen Ausweg aus dem Dilemma. Alle Länder, die darauf gesetzt haben, sind krachend gescheitert und mussten viele Tote in Kauf nehmen. Und tatsächlich zeigen alle Ausbreitungsmodelle, dass bis zu einer Herdenimmunität – abgesehen von den ethischen Bedenken – Jahre vergehen würden.

Wie eine Lösung aussehen könnte, zeigt der Blick nach Asien. In Südkorea etwa ist die Pandemie weitgehend unter Kontrolle – auch ohne Impfstoff. Die Werkzeuge dazu sind eigentlich einfach: Schutzmasken für alle Bürger, Desinfektions- und Abstandsregeln, massive Testung und akribische Nachverfolgung der Infektionsketten – auch per App.

Das ist nicht schön und hat mit unserem Leben vor 2020 wenig zu tun. Aber es ist ein Ausweg. Und wenn die Impfung dann doch früher kommen sollte als gedacht: Umso besser!

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020