Mit der Brechstange

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wollte einen durch seine ureigene Agitation groß und rasend gewordenen Mob als Brechstange gegen das Staatsgefüge einsetzen und sich so trotz lupenrein zustande gekommener Wahlniederlage an der Macht halten. Und fast wäre es ihm gelungen. Wie knapp Amerika am „1/6“ – ein Datum, das sich wie der Terror von „9/11“ ins kollektive Bewusstsein eingraben wird – am Kapitol in Washington an einer Katastrophe mit noch mehr Toten vorbeigeschrammt ist, wird in den nächsten Monaten eine quälende Rekonstruktion zeigen. Dabei werden sich Abgründe der Niedertracht auftun.

Dass der alleinige Urheber dieses nur durch glückliche Umstände gescheiterten Coup-Versuchs dafür nicht die gesamte Härte des parlamentarischen Sanktionskastens zu spüren bekommen hat, ist Ausdruck eines Systems, in dem die Republikaner von den Wächtern zu den Totengräbern der Demokratie mutiert sind. Klipp und klar: Der Sturm auf den Kongress wäre nicht passiert, hätte Trump nicht über Monate mit ihrer Duldung die Lüge von der „gestohlenen” Wahl so penetrant wiederholen können, dass sich militante Anhänger von ihm persönlich zur Attacke aufgerufen fühlten.

Dafür nachträglich des Amtes enthoben und auf Lebenszeit für alle politischen Ämter gesperrt zu werden, das war das Gebot der Vernunft – und ebenso der politischen Hygiene. Dass am Ende lediglich sieben von 50 Konservativen mit den Demokraten stimmten, die im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Gegensatz zu dessen fürchterlichen Winkel-Advokaten zwei Tage lang eine lückenlose Beweiskette präsentierten, zeigt die Dimension des moralischen Bankrotts einer Partei. Diese fühlt sich heute zu wesentlichen Teilen Schlägertrupps der rechtsradikalen „Proud Boys” mehr verpflichtet als Ur-Ahn Abraham Lincoln.

Das Absurde dabei: Wäre geheim abgestimmt worden, wäre Trump längst Geschichte. Die Mehrheit hasst ihn, erstarrt aber in Angst davor, dass Mr. Rachsucht sie zu politischen Paria stempeln kann. Darum verschanzte man sich hinter einer Formalie: Trump war seit 20. Januar nicht mehr Präsident. Warum ihn dann noch des Amtes entheben? Nach der Abstimmung im Senat darf man trotz dezenter Absetzbewegungen nicht wirklich auf Selbstheilungskräfte vertrauen.

Die Republikaner haben schon beim Verhindern bzw. Einhegen des Radikal-Populisten total versagt. Bis auf wenige Ausnahmen, die nicht laut genug dafür gepriesen werden können, haben sie sich in der Trump’schen Geiselhaft eingerichtet. Karrieristische Raubkopierer wie die Senatoren Josh Hawley, Tom Cotton oder Ted Cruz eifern dem Demagogen sogar unverhohlen nach.

Auch darum ist der Trump’sche Mob obenauf. Die anti-demokratischen Kräfte sind nach ihrem Attentat auf die gute Stube der amerikanischen Demokratie angefixt, sie wollen mehr. Aber ohne die rückstandslose Ausbootung Trumps und die Aussonderung sämtlicher Extremisten, man kann auch von Inlands-Terroristen sprechen, kann die „Grand Old Party” nicht gesunden. Sie bleibt ein Umschlagplatz für Hass, Verschwörungskult und todbringende Lügen.

Zur Entgiftung der Gesellschaft und Parteien-Landschaft kann ironischerweise im Moment nur einer wirksam beitragen: Joe Biden. Wenn dem neuen Präsidenten echter Fortschritt gelingt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, der ökonomischen Misere und auf den Dauerbaustellen soziale Ungleichheit und Rassismus, besteht die Hoffnung, dass der noch erreichbare Teil der 74 Millionen Trump-Wähler begreift, welchem Scharlatan man aufgesessen ist. Man muss Biden Glück wünschen.

