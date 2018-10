Mit Fragezeichen

In Mannheim gibt es keinen passenden Alternativ-Standort für das Heidelberger Flüchtlingszentrum. Dieses Ergebnis des Stuttgarter Innenministeriums ist nur folgerichtig. Dass die Spinelli-Kaserne in Feudenheim je ein ernsthafter Kandidat war, ist kaum nachzuvollziehen – soll doch hier in viereinhalb Jahren eine Bundesgartenschau öffnen. Auch das Coleman-Gelände in Sandhofen hätte spätestens nach der Ankündigung der US-Armee, einen Teil der Fläche bis auf Weiteres zu nutzen, aus dem Rennen sein müssen. Denn man kann traumatisierte Flüchtlinge nicht ernsthaft in der Nachbarschaft eines Militärstützpunktes einquartieren. Auch wäre den Menschen im Mannheimer Norden ein Ankunftszentrum schwer zu vermitteln gewesen – haben doch auch sie in Workshops Ideen erarbeitet für die freien Teile des Coleman-Geländes.

Trotzdem könnte die Entscheidung aus Stuttgart für Mannheim Schwierigkeiten bringen. Dann nämlich, wenn die Stadt in der Folge wie andere Kommunen auch Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufnehmen müsste. Davon ist sie bislang befreit. Die Betreuung von weiteren 4000 Asylbewerbern wäre eine enorme Herausforderung. Denn Mannheim ist eine „Ankunftsstadt“ für Zuwanderer, unter anderem aus Südosteuropa. Auch diese Menschen brauchen besondere Hilfsangebote bei ihrer Eingliederung, und Mannheim leistet hier schon sehr viel. Das muss das Land bei einer Zuweisung von Flüchtlingen im Auge behalten.

