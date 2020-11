Mit Geduld machbar

Auf eines wird es im Weihnachtseinkauf 2020 besonders ankommen: Geduld. Das ist am ersten Adventssamstag mehr als einmal deutlich geworden. Es beginnt schon vor der Ladentür, wo man sich darauf einstellen muss, einige Zeit in der Kälte warten zu müssen, bis man hinein darf. Diese Woche wird das noch länger dauern, weil sich in den Läden mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche noch weniger Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen.

Am Samstag haben die meisten Kunden diese Geduld aufgebracht. Auch wenn viel weniger Menschen unterwegs waren als an einem Adventssamstag vor Corona, war es zu bewundern, wie viele den Einkauf unter diesen Umständen trotzdem auf sich genommen haben.

Der Eindruck, dass es entspannter als in den Vorjahren war, täuscht aber. Denn permanent eine Maske tragen zu müssen, strengt an und ist kein Vergnügen. Man hat gespürt, wie sehr Gastronomie und Weihnachtsmärkte fehlen – und damit etwas Elementares: Der Flair, von dem man sich treiben und inspirieren lässt. Am Samstag galt eher die Devise: aussuchen, bezahlen und schnell wieder weg.

Die, die da waren, haben ein klares Bekenntnis zum Mannheimer Einzelhandel abgegeben. Das ist ein Signal, das Mut macht. Es ist zu wünschen, dass diesen Kunden bis Weihnachten viele weitere folgen, anstatt im Internet zu kaufen. Dann müssen alle gemeinsam nur noch die Geduld aufbringen, so lange durchzuhalten, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020