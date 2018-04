Mit Gesetzen und Verstand

Anzeige

Werbung übertreibt, spielt mit Bedürfnissen und Gefühlen der jeweiligen Zielgruppe. Jeder weiß es, und doch fallen Konsumenten immer wieder darauf herein. Das Phänomen ist so alt wie die Menschheit. In früheren Jahrhunderten wurden alte Gäule als flotte Rösser angepriesen. Heute hat der Gebrauchtwagen nur wenige Kilometer auf dem Tacho, behauptet der Verkäufer. Tatsächlich hat das Drehen am Kilometerzähler eine alte Karosse in ein scheinbar unverbrauchtes Auto verwandelt.

Es ist eine Gratwanderung zwischen dem, was Verbraucher als Betrug empfinden, und der lediglich trickreichen Reklame für ein Produkt. Gegen Ersteres – wie beim unseriösen Autohändler – gibt es ausreichend viele Gesetze. Gegen Letzteres schützen nur Aufmerksamkeit und eine gewisse Portion Selbstkritik.

Das Internet hat die Masse der wohlfeilen Versprechen allerdings noch erheblich vergrößert. Es gibt mehr Formen von Werbung, zum Beispiel durch die sogenannten „Influencer“, die unter dem Vorwand, objektive Ratschläge zu erteilen, Produkte anpreisen und dafür entsprechend bezahlt werden. Ähnlich verhält es sich mit Onlinebewertungen von Kunden, deren Seriosität niemand überprüfen kann. Auch hier gibt es Regeln, nur ist eine flächendeckende Kontrolle kaum möglich – der Aufwand ist einfach zu hoch.