Mit großem Makel

In Deutschland wird in diesem Jahr erstmals mehr Strom aus Windkraft als aus Braunkohle erzeugt – ist das jetzt schon der Durchbruch bei der Energiewende? Nicht ganz. Die aktuelle Statistik zeigt, wie weit das Land beim Aufbau der Ökostromproduktion bereits gekommen ist. Erneuerbare Energien sorgen für fast 40 Prozent des Stroms. Auch wenn bis hierhin bei Weitem nicht alles perfekt lief, ist das eine gute Nachricht. Auch junge Klimaaktivisten sollten diese Leistung der Industrienation Deutschland anerkennen.

Die Stromproduktion in diesem Jahr zeigt andererseits, dass keinerlei Anlass besteht, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Besonders der starke Einfluss des niedrigen Gaspreises sollte zu denken geben. Deutschland ist bei diesem Rohstoff nahezu komplett von Lieferungen aus dem Ausland abhängig – vor allem aus Russland. Und nicht erst die jüngsten US-Sanktionen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 haben gezeigt, dass der europäisch-russische Gasmarkt politisch vermintes Gelände ist. Was mit Gaslieferungen und -preisen in den kommenden Jahren passiert, liegt am wenigsten in deutscher Hand.

Der zweite große Makel der aktuellen Strombilanz liegt im Ausbau von Windkraftanlagen, der quasi zum Stillstand gekommen ist. Besonders der wachsende Widerstand gegen Windräder in der Bevölkerung droht große Erfolge beim Ausbau der erneuerbaren Energien zunichtezumachen. Die Politik ist gefordert, die Belange von Klimaschutz auf der einen und Bürgerinteressen auf der anderen Seite rasch miteinander in Einklang zu bringen. Sonst wird der Durchbruch bei der Energiewende noch lange auf sich warten lassen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019