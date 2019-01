Mit Nebenwirkung

Es spricht vieles dafür, dass auch die zweite Auflage des Freiwilligenprogramms bei SAP ihr Ziel erreicht und genügend Mitarbeiter die Hand heben. Das liegt vor allem daran, dass die Walldorfer aus einer Position der Stärke heraus agieren können. SAP hat gut gefüllte Kassen und kann entsprechend verlockende Konditionen anbieten. Gleichzeitig wird sich mancher Mitarbeiter, dessen Rente nicht mehr weit ist, überlegen, ob er wirklich Lust hat, sich – als Alternative zum Vorruhestand – noch einmal in einen ganz neuen Technologiebereich einzuarbeiten.

Auch über die Notwendigkeit des Umbaus lässt sich kaum streiten. Es gibt wohl keine Branche, die sich so schnell verändert wie die IT und Unternehmen, die hier nicht rechtzeitig die Weichen stellen, geraten schnell ins Hintertreffen.

Man sollte aber auch nicht verschweigen, dass die SAP mit dem Umbau eine Menge Geld spart. Zwar betont der Konzern, in den Wachstumsbereichen neue Mitarbeiter einzustellen. Die jungen Berufseinsteiger verdienen in der Regel aber deutlich schlechter als ihre Kollegen, die sich im Rahmen der Restrukturierung in den Ruhestand verabschieden. Und manche neue Stelle dürfte auch in Ländern wie Indien oder China entstehen, in denen vergleichsweise niedrige Löhne gezahlt werden.

Mittwoch, 30.01.2019