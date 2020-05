Mit Vision durch die Krise

Die guten Zahlen aus dem ersten Halbjahr der MVV Energie kommen in vielerlei Hinsicht nicht überraschend. 2018/19 war ohnehin schwächer, aber mit 120 000 Abnehmern in der Region, die mit Fernwärme versorgt werden, verfügt das Mannheimer Unternehmen auch über eine breite Kundenbasis – und Energie wird auch in Corona-Krisenzeiten gebraucht, das zeigt der Anstieg bei den Stromkosten in den privaten Haushalten. Der Rückgang von zehn Prozent bei Geschäfts- und Gewerbekunden schmerzt natürlich.

Dass der Energieversorger trotzdem gut dasteht, liegt in erster Linie daran, dass schon sehr frühzeitig in umweltfreundliche Technologien zur Produktion erneuerbarer Energien investiert wurde. Die Vision, bis 2050 klimaneutral zu sein, erweist sich als enorme Triebfeder, die strategisch wichtige Weichenstellungen zulässt und erfordert. Entscheidend ist auch, dass die MVV seit April mit dem australischen Vermögensverwalter First State einen Großaktionär bekommen hat, der den eingeschlagenen Klimakurs mitträgt.

Die MVV hat also die besten Voraussetzungen, gut durch die Corona-Krise zu kommen. Für den langfristigen Erfolg sind die Rahmenbedingungen entscheidend. Da ist die Politik gefragt. Gerade beim Thema Windkraft muss endlich eine Regelung her, die Anlagen dort zulässt, wo sie möglich sind, anstatt sie großflächig zu verhindern.

