Die weltweiten Einschränkungen, um das Coronavirus zu bekämpfen, haben die Exportnation Deutschland mit voller Wucht getroffen. Auch Unternehmen in der Region spüren das. Bis zur Pandemie haben sie im Ausland gutes Geld verdient. Zwar erholt sich allmählich die Nachfrage. Doch der Außenhandel ist noch lange nicht zurück auf dem Niveau vor der Krise. Die Aussichten bleiben unsicher.

Zeitweise Grenzschließungen, Unterbrechungen in der Logistik und bei der Lieferketten bremsten und bremsen den Außenhandel aus. Die allmähliche Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt den Exporteuren nun zugute. Sie profitieren vor allem davon, dass sich China wieder stabilisiert. Trotz schwächer gewordener Raten zählt das Land nach wie vor zu den Wachstumsmärkten. Investitionen in Infrastruktur oder Medizintechnik sind dringend nötig. Maschinen aus Deutschland genießen dort einen hervorragenden Ruf. Daran hat Corona nichts geändert.

Am Export hängen viele Jobs. Bleibt zu hoffen, dass die Erholung anhält. Zudem ist es wichtig, dass die vielen Handelshemmnisse, die zur Bekämpfung des Virus eingeführt wurden, schnell wieder abgebaut werden – sobald es die Lage erlaubt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020