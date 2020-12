Mit Wumms in die Krise

Das musste mal raus. Zu vieles hatte sich aufgestaut bei Jutta Steinruck (SPD) in den vergangenen Monaten. Nun hat sie das große Trommel-Besteck ausgepackt und mal ausprobiert, wie das ist, wenn man richtig auf die Pauke haut. Inhaltlich hat sie nicht unrecht mit ihrer Kritik, denn in der Tat macht das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in den vergangenen Wochen keinen ultimativ soliden Eindruck. Starke Anstiege waren fast täglich die Folge. Mit Wumms ging es in die Krise. Der oberste Dienstherr Clemens Körner (CDU) wirkte schon vor einigen Tagen ratlos und verwies immer wieder auf eine diffuse Lage in den Corona-Hochburgen Speyer und Ludwigshafen. Dass dezentrale Lösungen mit einem eigenen Gesundheitsamt beispielsweise in der Domstadt bessere Kontaktverfolgung möglich machen würden, verneinte er. Aus jetziger Sicht eine völlige Fehleinschätzung. Zaghafte Signale, über eine Neustrukturierung nachzudenken, sind inzwischen aus der Landesregierung wahrnehmbar, werden wohl aber nicht rasch zu neuen Strukturen führen. Daher ist die beste Methode in diesen Stunden wirklich diejenige, alle Kräfte zusammenzuwerfen, um wieder einen schnelleren Überblick über Kontaktpersonen von Infizierten zu gewinnen. Die Übermittlung von Informationen muss dringend besser werden. Die Kliniken sind an den Grenzen angelangt.

Auf einem anderen Blatt steht der Stil, mit dem sich die politischen Akteure in den vergangenen Tagen begegnet sind. Da verliefen die Fronten plötzlich ganz klar entlang der jeweiligen Parteibücher. Hier die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und ihre Ludwigshafener Kollegin Jutta Steinruck und dort Landrat Clemens Körner (CDU), dem der Frankenthaler CDU-Oberbürgermeister Martin Hebich nicht ganz so in die Parade fahren wollte wie die beiden Sozialdemokratinnen. Bleibt zu hoffen, dass der Platzregen mit dem Schlagabtausch vom Freitag vorüber ist und die Infektionsketten wieder sichtbarer werden, wenn der Shutdown kommt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020