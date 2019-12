Mit zwei Zungen

Dieser Preis ist keine Ehrung. Das Europäische Parlament zeichnet mit dem jährlichen Sacharow-Preis auch niemanden aus. Die Abgeordneten wollen aber jenen Mut machen, die sich für Minderheiten stark machen, gegen staatliche Willkür und für den Erhalt der Menschenrechte eintreten. Die Liste derjenigen, denen das Straßburger Abgeordnetenhaus so den Rücken gestärkt und deren Schicksal ans Licht gezerrt hat, beweist, wie wichtig dieses „Gewissen“ der Union ist: Der erste, dem dieser Preis zugesprochen wurde, war 1988 der südafrikanische Bürgerrechtler Nelson Mandela.

Aber wer derart die Finger in die moralischen Defizite anderer Staaten legt, muss sich auch gefallen lassen, dass man nach der Verwirklichung dieser Grundwerte innerhalb der eigenen Grenzen fragt. Rechtsstaatlichkeit und Erhalt der Demokratie – es sind diese beiden Stichworte, die die EU vor sich herträgt, obwohl ihre Verteidigung immer schwerer wird.

Ungarn, Polen, Tschechien und nun Malta – die Zahl der Staaten, in denen demokratische Errungenschaften zurückgedreht werden, ist hoch. Nimmt man noch jene Länder dazu, in denen die Rechte von Minderheiten mit Füßen getreten, verlängert sich die Liste. Wie kann der Kreis der 27 Staatenlenker beim EU-Gipfel in Brüssel zusammensitzen und andere wegen Defiziten bei den Grundwerten verurteilen, während zu viele aus den eigenen Reihen auch nicht besser sind?

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angekündigt, die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu einem Kernanliegen ihrer Amtszeit zu machen. Noch ist nur schemenhaft erkennbar, mit welchen Instrumenten sie das Ziel erreichen will. Bisher gibt es bestenfalls Andeutungen über einen generellen Katalog, anhand dessen alle Mitgliedstaaten jährlich überprüft werden sollen.

Das 2014 eingeführte Verfahren in den europäischen Verträgen blieb bisher wirkungslos. Denn zur Verurteilung ist Einstimmigkeit nötig, die praktisch nicht erreichbar scheint. Nur eine befreundete Regierung des „Sünders“ reicht für ein Veto. Der Katalog der Sanktionen mit dem Entzug der Stimmrechte und einem Stopp der Fördergelder erscheint deshalb nur theoretisch hart.

Wer mutig genug ist, China wegen der Ausrottung der Uiguren an den Pranger zu stellen, sollte auch die Courage aufbringen, Menschenrechtsverstöße in den eigenen Reihen beim Namen zu nennen. Erst wenn bei der Auswahl des jährlichen Sacharow-Preises auch europäische Menschenrechtler zu den Kandidaten zählen, hat die EU gelernt, überall mit gleicher Elle zu messen.

