Mitleid unangebracht

Seit vielen Jahren steht die EU in der Kritik, weil sie der Autoindustrie nur lasche Vorgaben zum Ausstoß des Klimagases CO2 gemacht hat. Tatsächlich ist es vor allem der Lobbyarbeit der deutschen Premiumhersteller immer wieder eine Abschwächung ambitionierter Ziele gelungen. Nun aber zeigt die Strategie der EU-Kommission Wirkung. Die Flottengrenzwerte werden schrittweise herabgesetzt. Der Industrie wurde so Zeit gegeben, ihre Produkte den strengeren Vorgaben anzupassen. Das gelingt einigen Unternehmen anscheinend nicht. Im kommenden Jahr werden sie deshalb wohl Milliarden an Strafzahlungen entrichten müssen.

Das stellt eine schwere Hypothek für die durch den Umstieg auf alternative Antriebe und die Folgen des Dieselskandals ohnehin finanziell schon schwer geforderte Branche. Aber Mitleid ist nicht angebracht. Schließlich haben die Hersteller von viel Sprit fressenden Fahrzeugen zu spät auf die absehbare Entwicklung zu sauberen Autos reagiert – und lieber margenstarke große Modelle beworben und verkauft. Das könnte sich nun rächen.

Es gibt aber auch Lichtblicke. BMW macht es vor. Die Münchner können die Flottengrenzwerte einhalten. Es geht also. Und es funktioniert offenbar auch mit jenen in die Kritik geratenen SUV im Angebot. Sie werden zunehmend mit Hybridantrieben auf die Straße gebracht, auch von den anderen Marken. Wenn diese Weiterentwicklung gelingt und die Verbraucher mitspielen, können die deutschen Unternehmen womöglich doch noch ihre führende Rolle verteidigen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020