Mitleid unangebracht

Das Projekt Nord Stream 2 ist ein perfektes Beispiel dafür, dass sich Geschäfte nicht einfach von der Politik trennen lassen. Die BASF-Beteiligung Winters-hall Dea hat die höchst umstrittene Gasleitung mitfinanziert. Beteiligte Unternehmen weisen bei Kritik gerne daraufhin, dass die Verträge rechtlich absolut in Ordnung seien.

Doch darauf kommt es nicht an. Die Geldgeber für die Pipeline, also auch Wintershall Dea, müssen nun einen rein politisch motivierten Baustopp fürchten. Die investierten Millionen wären dann wohl schwer zu retten, es sei denn, die Betroffenen würden gegen die Bundesregierung klagen. Auch das ist möglich – und würde die vielen Diskussionen und Drohgebärden rund um Nord Stream 2 um eine weitere Runde verlängern. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn die Bundesregierung die Pipeline durch die Ostsee doch weiter- bauen ließe, etwa weil sie genau solche Klagen vermeiden will oder das Projekt am Ende doch für zu wichtig für die deutschen Gasverbraucher hält.

Selbst wenn es schiefgeht und hohe Abschreibungen der Investoren nötig wären: Mitleid mit den betroffenen Unternehmen ist nicht angebracht. Zum einen könnten sie ein verlorenes Investment verschmerzen. Schließlich hat zum Beispiel Wintershall – noch als reine BASF-Tochter – in der Vergangenheit viel Geld verdient dank der Zusammenarbeit mit dem russischen Erdgaskonzern Gazprom – ein Gigant, an dem der russische Staat beteiligt ist. Eine klare Trennung zwischen Geschäft und Politik gibt es auch auf Moskauer Seite nicht.

Das Risiko Nord Stream 2 sind die Unternehmen sehenden Auges eingegangen: Seit Jahren schon ist die Gasversorgung aus Russland mit politischen Unwägbarkeiten behaftet – etwa durch den Konflikt mit dem Transitland Ukraine. Und dass das Moskauer Machtstreben immer größer und unberechenbarer wird, ist spätestens seit der Krimkrise bekannt – ebenso die Tatsache, dass die Europäische Union auf solche Aktionen mit wirtschaftlichen Sanktionen reagiert. Die können auch ein Projekt mit deutsch-russischer Beteiligung treffen. Auch die US-amerikanische Abneigungen gegenüber der Gasleitung sowie die Bereitschaft zu schärferen Strafen sind nicht neu.

Noch kann es gut ausgehen für die Nord-Stream-2-Investoren. Ein Baustopp wäre für die Bundesregierung ein riesiger Schritt, vor dem sie vielleicht doch zurückschreckt. Dass das Projekt schiefgehen kann – damit aber mussten die Geldgeber schon bei der Vertragsunterzeichnung rechnen.

