Wer zum Spott neigt, könnte es so formulieren: Wenn die Bundesliga schon nur noch selten mit hochkarätigem Fußball auf sich aufmerksam macht, gibt es zum Trost immer noch den Klamauk um den Videobeweis. Was in einem womöglich richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf am Montag in Mainz passierte, ist für die Außenwirkung des technischen Hilfsmittels ein mittelschweres Fiasko.

Die Entscheidung, die Freiburger Spieler für einen nach dem Halbzeitpfiff aus der Kölner Videozentrale initiierten Elfmeter wieder aus der Kabine zu holen und den Strafstoß nachträglich ausführen zu lassen, war zwar von den Regularien gedeckt. Und sie war – bei aller Kuriosität – auch richtig. Doch nun kommt das große Aber, das den schlimmsten Kontruktionsfehler des Videobeweises in seiner aktuellen Praxis offenlegt: die fehlende Kommunikation zwischen den Protagonisten auf dem Platz und den Zuschauern im Stadion.

Während draußen schon viele Fans an den Essens- und Getränkebuden Schlange standen, fiel drinnen ein Tor. Und niemand wusste, warum eigentlich. Wer den Videobeweises als breit akzeptiertes Hilfsmittel verankern will, kommt nicht umhin, die betreffende Szene noch einmal auf dem Videowürfel zu zeigen – inklusive einer nachvollziehbaren Begründung, wieso eine Entscheidung revidiert wurde.