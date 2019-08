Mitten in der Krise

Die weltweite Konjunkturabkühlung hat die Wirtschaft der Region mittlerweile voll erfasst. Schon seit mehreren Monaten schocken namhafte Unternehmen wie BASF, Fuchs Petrolub, Heidelberger Druckmaschinen oder Südzucker die Börse mit heftigen Gewinnwarnungen.

Und auch die Belegschaften sind zunehmend betroffen. Von einer Zurückhaltung bei Einstellungen ist heute in nahezu allen Großunternehmen der Region die Rede, die BASF streicht sogar schon Arbeitsplätze.

Zum Glück ist die „Anilin“ damit zumindest bis jetzt noch die Ausnahme. Die meisten Unternehmen wissen, was sie an ihren Mitarbeitern haben, und wie schwer es schon heute ist, Fachkräfte zu finden.

Kurzarbeit wie jetzt bei Caterpillar in Mannheim und vermutlich in Kürze auch bei Heideldruck in Wiesloch ist die deutlich bessere Lösung, weil die Stammbelegschaft an Bord bleibt.

Man muss nun hoffen, dass sich die konjunkturelle Lage nicht noch weiter verschlechtert und politische Risiken wie der Brexit oder die weltweiten Handelsstreitigkeiten schwinden. Die neuen Zölle, die China am Freitag verkündet hat, deuten leider nicht unbedingt auf eine solche Entwicklung hin.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019