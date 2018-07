Mittendrin statt am Rand

Anzeige

Schon der Name des Wohngebietes ist Programm: „Mitten im Feld“ in Heddesheim entstehen im ersten Abschnitt Häuser und Wohnungen für rund 500 Menschen. Mittendrin sollen nun bis in zweieinhalb Jahren 24 Kinder und Jugendliche einziehen, mit denen es das Schicksal nicht gerade gut gemeint hat. Denn sie alle haben eine geistige oder körperliche Behinderung.

Schon in der Vergangenheit hat die Gemeinde Heddesheim darauf geachtet, dass auch jene Menschen hier ein Zuhause finden oder behalten, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Die „Neue Ortsmitte“, die mit dem Dorfplatzfest am Wochenende ihren zehnten Geburtstag gefeiert hat, ist dafür ein Paradebeispiel. Hier wohnen und leben Senioren im Herzen der Gemeinde, mittendrin statt an der Peripherie. Wichtige Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich um die Ecke, sind leicht zu Fuß zu erreichen.

Mit dem jetzt geplanten Heim des Pilgerhauses entwikelt die Gemeinde diese Idee konsequent fort. Junge Menschen mit Behinderung sollen nicht abgeschoben werden, sondern mittendrin leben, dabeisein. Das ist gelebte Inklusion. Schön, dass Bürgermeister Michael Kessler das als Bereicherung für seine Gemeinde empfindet. Bleibt zu hoffen, dass die künftigen Nachbarn das genauso sehen. Denn nur dann kann die Integration der Heimbewohner mitten im Feld auch wirklich gelingen.