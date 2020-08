Mobiles Virus

Das Coronavirus hat die Experten schon öfters überrascht und vor Rätsel gestellt. Beim Hin und Her um die Tests für Rückkehrer aus Risikoländern haben dagegen die Politiker die Fehler gemacht. Die ganze Republik hat sich zu lange an den niedrigen Infektionszahlen gefreut und zu spät reagiert, als das Virus mobil wurde und der Trend wieder nach oben ging. Mit dem Thema Urlaub hat man sich erst intensiver beschäftigt, als in den ersten Bundesländern die Reisezeit fast schon wieder zu Ende war. Wochenlang wurde über die Testpflicht geredet, ohne sich über deren Durchsetzung viel Gedanken zu machen. Dann preschte wieder einmal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor und protzte mit mobilen Teststationen an den Autobahnen, wo sich auch Rückkehrer aus Regionen ohne erhöhtes Risiko kostenlos testen lassen könnten. Der folgende Ansturm mündete im Chaos. Weil die Bayern überfordert waren, liefen 900 mit Corona infizierte Menschen durch die ganze Republik, ohne dass sie von ihrer Krankheit wussten. Für Söders Image als Krisenmanager ist das ein nicht zu reparierender Schaden.

Im benachbarten Baden-Württemberg, wo die Regierenden oft genug unter Söders forschen Ankündigungen gelitten haben, setzt man auf einen schrittweisen Ausbau der Testkapazitäten. Im Zweifel ist das der bessere Weg, weil sich so umfassende Fehler vermeiden lassen. Allerdings hat auch diese Konzeption ihre Schwächen. Nur auf Flughäfen lässt sich die Testpflicht für die Rückkehrer aus Risikogebieten relativ einfach durchsetzen. Bei Reisenden im Zug und den beliebten Fernbussen sowie den vielen Autofahrern ist man auf die freiwillige Kooperation angewiesen. Angesichts der Lücken stellt sich die Frage, ob die Doppelstruktur aus mobilen Testzentren an Bahnhöfen und Autobahnen einerseits und den Abstrichzentren zu Hause nicht zu teuer ist. Zumal gerade in der Urlaubszeit Personal knapp ist. Dazu kommt der Sonderfall Kroatien, das kein Risikogebiet ist, aber ein Hotspot der Infektionen. Da müssen die Regeln nachgeschärft werden.

Die Bekämpfung der Pandemie wird für die Politik immer mehr zu einem Ritt auf der Rasierklinge. Die Akzeptanz für die Beschränkungen sinkt, während gleichzeitig die Infektionszahlen wieder steigen. Deshalb werden die Zügel spürbar angezogen. Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen werden teuer. Sinn macht die Androhung aber nur, wenn sie auch kontrolliert wird. Da liegt vieles im Argen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020