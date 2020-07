Modell mit Zukunft

War da was? Vor exakt drei Monaten blickte der Walldorfer Softwarekonzern SAP sorgenvoll in die Zukunft: Das Unternehmen schraubte seine Jahresziele nach unten und verkündete Sparmaßnahmen. Ein Vierteljahr später hat SAP Umsatz und Ergebnis nach oben geschraubt, der Aktienkurs erreicht ein Rekordhoch. Da mag man sich verwundert die Augen reiben.

Sicher ist, dass die Kostensenkungen bei SAP der Rendite und dem Ergebnis auf die Sprünge geholfen haben – das gehört allerdings zum kleinen Einmaleins des Managements. Erstaunlicherweise legte während der Corona-Pandemie aber auch der Umsatz zu. Und das unterstreicht, wie zukunftsfähig das SAP-Geschäftsmodell ist. Die Corona-Krise erhöht in etlichen Branchen den Druck, Geschäftsmodelle und -prozesse zügig zu digitalisieren, da sonst der Untergang droht. Viele große Konzerne haben das seit längerem verstanden, aber bei unzähligen kleinen und mittelständischen Firmen steht dieser Prozess noch bevor. Es ist bildlich gesprochen ein Ozean, in dem SAP dank seiner globalen Aufstellung und seiner Angebote nach Kunden fischen kann.

Nicht zu unterschätzen ist aber auch der Anteil der Belegschaft an der hervorragenden Quartalsbilanz. In der Region arbeiten nach wie vor rund 90 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice und verkaufen oder betreuen von dort aus die komplexen SAP-Produkte. Unter diesen Umständen ein derart außergewöhnliches Ergebnis zu erzielen, spricht für die Mitarbeiter und gesunden Teamgeist im Unternehmen. Vorstandschef Christian Klein sollte schon einmal überlegen, wie er die Arbeitnehmer am glänzenden Geschäft teilhaben lassen kann – die Aktionäre verdienen ja bereits prächtig.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020