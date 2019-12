Nur ganz am Anfang, als er gerade aus der schönen Schweiz nach Frankfurt übergesiedelt war, musste Adi Hütter schon einmal eine ähnlich prekäre Lage als Eintracht-Trainer moderieren. Im Spätsommer 2018 standen die Hessen nach vier Bundesliga-Spieltagen auf Platz 15, hatten sich im Supercup vom FC Bayern mit 0:5 im eigenen Stadion demütigen lassen und waren als Titelverteidiger in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Ulm gescheitert. Damals wurden Hütter die Probleme als nachvollziehbare Folgen der Umwälzungen nach der Ära Niko Kovac verziehen. In der eher unvermutet aufgetretenen Spätherbst-Krise 2019 muss der österreichische Fußballlehrer den Entscheidern bei der Eintracht dagegen eine überzeugende Analyse liefern, die seinen eigenen Anteil einklammert.

Seit dem furiosen 5:1 Anfang November gegen die Bayern ist die Form der Frankfurter weggeknickt wie ein morscher Baum im Orkan. Einen mickrigen Punkt aus fünf Partien hat die Eintracht danach geholt – darunter gegen Freiburg, Wolfsburg, Hertha und Mainz, also nicht gerade die Giganten der Liga. In der Europa League, beim kläglichen 2:3 gegen Guimarães, verhinderte nur viel Glück und Schützenhilfe das Scheitern. Auf den interessanten ersten K.o.-Gegner Salzburg kann sich deshalb momentan niemand freuen.

Der Absturz hat viele Ursachen, und gerade das macht es für Hütter so schwer, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nach 29 Pflichtspielen ist bei vielen Profis – zum Beispiel Djibril Sow – sichtbar die Luft raus. Neben dem Substanzverlust fehlen der Eintracht die Stürmertore: Bas Dost ist nicht richtig fit, Goncalo Paciencia kriselt – und André Silva ist noch gar nicht richtig in Frankfurt angekommen.

In dieser angeschlagenen Verfassung bekommt die Partie gegen den Tabellen-17. Köln am Mittwoch eine noch vor kurzem nicht für möglich gehaltene Bedeutung: Die Eintracht muss dringend aufpassen, nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

